Francesco Monte star in Polonia: Capodanno in tv con Jason Derulo

Svolta inaspettata nella carriera di Francesco Monte. Dopo aver partecipato a diversi reality show l’ex cognato di Belen Rodriguez ha intrapreso la carriera di cantante, complice pure la fortunata esperienza a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Il percorso musicale di Monte, forse a causa dei troppi pregiudizi, stenta a decollare in Italia e così il bel tarantino ha deciso di emigrare all’estero, più precisamente in Polonia, dove si sta facendo notare tra gli artisti emergenti.

Negli scorsi mesi Monte ha preso parte ad alcuni programmi televisivi – nello specifico al Summer Tour of Two – e per Capodanno è stato inserito nel cast di Sylwester Marzeń, spettacolo di fine anno che si tiene nella città di Zakopane e che va in onda sulla tv di stato. La star della serata è stato l’artista americano Jason Derulo.

Un grande onore per Francesco Monte, che è stato accompagnato dalla fidanzata Isabella De Candia, che ha supportato l’ex tronista di Uomini e Donne dietro le quinte e sui social network, dove ha condiviso alcuni stralci delle varie esibizioni del 33enne.

Il Capodanno polacco di Francesco Monte

A Capodanno Francesco Monte ha deliziato il pubblico polacco con un medley di canzoni tra cui Dolce Vita di Ryan Paris, uno dei brani cult della musica anni Ottanta. Per l’occasione l’ex fiamma di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi ha sfoggiato un completo elegante Guess, brand di cui è testimonial da diverso tempo.

Dunque un percorso tutto in salita per Francesco Monte, che spera finalmente di affermarsi nel mondo della musica. Fino ad ora ha pubblicato due brani inediti – Andiamo avanti e Siamo già domani – e ha collaborato con Lee Ryan, ex componente dei Blue, al pezzo Work this out.

Di recente Francesco Monte non è riuscito ad entrare nel cast del Festival di Sanremo 2022. Una sonora bocciatura che il diretto interessato non ha apprezzato particolarmente, tanto da criticare sui social network la scelta di Amadeus di inserire nella lista dei cantanti in gara Ana Mena, interprete spagnola.