Francesco Monte spiazza, il lungo sfogo: “Insulti disumani a me e Giulia”

Francesco Monte perde la pazienza, insulti a lui e Giulia Salemi: il lungo sfogo sui social

Francesco Monte e Giulia Salemi, specie da quando hanno partecipato insieme al Grande Fratello Vip, vantano oggi un grosso seguito sui social. Numerosi sono i fan che li difendono e li supportano ma, stando a quanto scritto da Monte poche ore fa su Instagram, qualcuno pare abbia oltrepassato dei limiti recentemente. Non sappiamo di preciso cosa sia successo ma, dallo sfogo di Francesco, sembrerebbe che pesanti insulti siano stati rivolti a lui e Giulia Salemi sul web. A prenderli di mira, da quanto emerso, non sarebbero stati i soliti haters, ma persone che, in certo senso, fino ad ora si sarebbero dichiarati vicini alla coppia.

Francesco Monte spiazza con un lungo sfogo: “Insulti e robe disumane a me e Giulia”

“Non sono solito a scrivere trattati del genere, però non posso fare a meno di farlo visto la miriade di insulti e robe disumane che sto leggendo in questi giorni nei miei confronti ma sopratutto nei confronti di Giulia”, ha esordito scrivendo Francesco Monte nella sua Instagram stories. L’ex tronista di Uomini e Donne, poi, si è rivolto anche ai cosiddetti “Leoni da tastiera” e, inaspettatamente, ha tirato anche in ballo alcuni dei suoi fan. A quelli che fino ad ora hanno sostenuto lui e la Salemi ma che, alla fine, hanno dimostrato altro con i fatti Monte ha detto: “Badate di più alla vostra vita perché di persone così possiamo farne a meno”.

Giulia Salemi e Francesco Monte pronti a mettere su famiglia

Giulia Salemi e Francesco Monte, al di là delle polemiche, sembrano oggi innamorati e complici più che mai. La coppia, per questo motivo, ha grandi progetti per il futuro. Un figlio da Francesco Monte? “Mi piacerebbe moltissimo” ha dichiarato in una recente intervista a Diva e Donna la Salemi.