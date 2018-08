Francesco Monte: “Sono dimagrito troppo, motivo”, la foto fa discutere

Francesco Monte ammette: “Sono dimagrito troppo”. La foto conferma il calo e fa discutere i fan, l’ex naufrago de L’isola dei Famosi spiega il motivo

Francesco Monte, che succede? Dove sono finiti i muscoli? L’ultima foto che l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha pubblicato su Instagram non è passata inosservata. Infatti sono stati diversi coloro che hanno notato come il bel pugliese abbia perso diversi chilogrammi nell’ultimo periodo. Il diretto interessato ha confermato il fatto, non senza però una vena polemica visto che qualcuno ha avuto da ridire sulla sua perdita di peso. Inoltre Monte ha spiegato il motivo del calo, facendo sapere che “pian piano tornerà torello”.

L’ex tronista: “Sono semplicemente un po’ troppo magro… e allora? Sti c…i”

“Sono semplicemente un po’ troppo magro… e allora? Sti c…i, pian piano si ritorna torello” ha scritto Francesco, rispondendo a chi lo ha punzecchiato per la perdita di peso. Alcune critiche, a onor del vero, si erano spinte un po’ più in là, sostenendo che ora Monte sia dimagrito troppo e non abbia più forme, mentre prima era troppo ‘grosso’, fatto imputabile a uno sport non sano. Sulla questione, oltre alla replica dell’ex tronista, c’è stata anche quella di parecchi fan, che hanno difeso il loro beniamino, invitandolo a non curarsi delle malelingue visto che il suo aspetto estetico rimane invidiabile. Ma a che cosa è dovuta la perdita di peso? Presto detto. Il pugliese, probabilmente per godersi al meglio le vacanze, ha abbandonato temporaneamente la palestra, anche se ora è già tornato al lavoro. “Eh si ho ripreso da pochissimo”, ha confidato a un fan.

Grande Fratello Vip: Monte nel cast

Non ci sono più dubbi: Francesco Monte è ufficialmente nel cast del Grande Fratello Vip. L’ultima conferma è giunta qualche giorno fa da Dagospia, che ha scritto che l’ex tronista di Uomini e Donne parteciperà al reality più spiato d’Italia. La notizia non ha fatto altro che confermare la voce che circolava da tempo, soprattutto dopo che Monte aveva rinunciato a prendere parte al percorso che avrebbe dovuto portarlo sul palcoscenico di Tale e Quale Show, proprio per dedicarsi all’avventura del Grande Fratello.