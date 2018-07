Grande Fratello Vip: Francesco Monte e Enrico Silvestrin nel cast

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2018: Dagospia rivela i primi due nomi

Non ci sono più dubbi: Francesco Monte è ufficialmente nel cast del Grande Fratello Vip. L’ultima conferma arriva da Dagospia, che chiarisce che l’ex tronista di Uomini e Donne è diventato un nuovo gieffino dopo l’occasione persa all’Isola dei Famosi per via del canna-gate. Già qualche giorno fa Tv Blog aveva rivelato che l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez aveva rinunciato a partecipare a Tale e Quale Show, il varietà di Carlo Conti su Rai Uno, per entrare nella Casa più spiata d’Italia. Insieme a lui dovrebbe entrare – come annuncia Dago – pure il conduttore e attore Enrico Silvestrin, da qualche anno lontano dalle luci della ribalta. È ancora in forse l’ingresso di Manuela Arcuri insieme al fratello Sergio. A detta di quest’ultimo, l’attrice di Latina ha difficoltà a lasciare solo il figlio Mattia di cinque anni.

Chi è Enrico Silvestrin

Enrico Silvestrin, probabile new entry del GF Vip 2018, è un conduttore e attore. 46 anni, ha trovato popolarità grazie a MTV negli Anni Novanta. Dopo aver lavorato per l’emittente a Londra e nella sede italiana, Silvestrin ha deciso nel 2005 di abbandonare la conduzione per dedicarsi solo ed esclusivamente alla recitazione. Tra i tanti film ha preso parte a: L’ultimo bacio, Ricordati di me, Che ne sarà di noi, L’Ispettore Coliandro. Nel 2007 ha condotto il Festivalbar insieme a Elisabetta Canalis e Giulio Golia. Nell’ultimo periodo ha trovato lavoro in una emittente radiofonica laziale, dove conduce un programma di attualità. Per quanto riguarda la vita privata, Enrico è stato a lungo fidanzato con la deejay Emanuela, dalla quale ha avuto il figlio Gianmarco, che oggi ha 7 anni.

Gli altri nomi del Grande Fratello Vip

Per quanto riguarda gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, si parla di: Elisabetta Gregoraci, Ronn Moss (il vecchio Ridge di Beautiful), Donatella Rettore, Mercedesz Henger. Hanno invece già smentito la loro partecipazione Katherine Kelly Lang e Giovanni Ciacci.