Francesco Monte finalmente si sbottona: feeling con Giulia decollato

Francesco Monte finalmente si sbottona: il feeling con Giulia Salemi è decollato. L’evento insieme, lo shooting fotografico e il gesto d’amore dell’ex tronista

C’è voluta qualche settimana prima che Francesco Monte iniziasse a sbottonarsi un po’ di più su Giulia Salemi. Il tarantino infatti, a differenza dell’italo persiana, è sempre stato più guardingo e ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla relazione, come più volte sottolineato dai fan che l’avrebbero voluto più ‘espansivo’. Ora, però, anche l’ex tronista di Uomini e Donne non si nasconde più e pare aver smesso di centellinare, almeno sui social, le dosi d’affetto riservate alla nuova compagna. Così, nella giornata odierna eccolo postare dei momenti al miele con la Salemi. I due, inoltre, non solo hanno iniziato a condividere una chiacchierata love story, ma viaggiano insieme pure nel lavoro…

L’ex tronista di Uomini e Donne inizia a prenderci gusto e non si nasconde più

Baci, sguardi zuccherosi e complicità: questo il sunto di alcuni momenti vissuti da Francesco Monte e Giulia Salemi nella giornata odierna, dove hanno preso parte a un romantico shooting fotografico. Monte però ha fatto qualcosa in più, pubblicando nelle stories di Instagram non solo alcuni attimi del set, ma anche dei teneri cuoricini per la sua Giulia. Insomma, il pugliese, finalmente, come tanto richiesto dai fan, comincia ad esternare un po’ di più i suoi sentimenti. La coppia unita in amore e nel lavoro sarà insieme anche domani in qualità di ‘Special guest’ a Firenze, all’evento Pitti Immagine, presso lo stand Markup.

Giulia e Francesco: uniti non solo dal lavoro e dall’amore, ma anche dalla dieta

Nei progetti comuni dei due ex gieffini, oltre all’amore e al lavoro, c’è la dieta. Entrambi infatti hanno dichiarato dopo le feste natalizie che un ‘controllo’ del regime alimentare è uno dei principali buoni propositi del 2019. Insomma, la coppia sembra proprio avere molti punti in comune: alla faccia di chi non avrebbe scommesso un penny sulla love story. Dopotutto è sempre così: in molti chiacchierano sull’amore, in pochi lo vivono.