Francesco Monte verso Sanremo 2020? L’ex tronista si svela sul futuro

Francesco Monte pronto a salire sul palco del Festival di Sanremo 2019? Tante soddisfazioni per l’ex tronista

Francesco Monte è pronto a dare una svolta alla sua carriera da cantante con il Festival di Sanremo? Prendendo parte a Tale e quale show si è reso conto di poter prendere in considerazioni varie strade in questo campo. Sognava di diventare attore, ma cantare rappresenta per lui tanta energia e lo rilassa molto. Dunque, sembra proprio che Monte voglia continuare su questa strada ed è lui stesso a parlarne in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. L’ex tronista si svela sui progetti futuri dopo la sua partecipazione a Tale e quale show, dove è riuscito ad attirare tanta attenzione su di sé. Il momento più bello vissuto nel programma è stato per lui quando in studio Salemme, Castellitto e Panariello l’hanno definito un artista. In quell’istante qualcosa l’ha toccato dentro e sentire che qualcuno riconosce il suo lavoro gli ha dato una grande gioia. Tante soddisfazioni, dunque, per Francesco, su cui inizialmente il pubblico era molto diffidente. Infatti, i telespettatori l’hanno conosciuto in altri contesti televisivi. Ma è bastata qualche sua esibizione per far ricredere coloro che inizialmente criticavano la sua partecipazione a Tale e quale show.

Francesco Monte stupisce tutti come cantante: i progetti per il futuro

E mentre il settimanale Chi annuncia che potrebbero esserci per lui delle canzoni scritte da Toto Cutugno, l’ex tronista parla della sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2020. In particolare, quando gli viene chiesto se lo vedremo tra i Big, svela: “Non esageriamo. Era una strada che prima non avrei preso in considerazione, ma i commenti positivi che ho ricevuto mi hanno incoraggiato tantissimo”. Avrebbe voluto comunque studiare canto per completarsi dal punto di vista artistico. A detta di Monte, in Italia “bisogna anche aprirsi alla mentalità che sia giusto che una persona sappia fare più cose e sia completa”. Infatti, fa presente che in America gli attori fanno davvero di tutto, dal canto al ballo.

Francesco Monte e la sua storia d’amore con Isabella: “Affinità molto particolari”

E a Natale Francesco è pronto a regalare una grande sorpresa ai suoi fan? “Non lo so. È arrivata una proposta interessante, per una canzone di Natale da eseguire con altre persone, sto valutando”. Nel frattempo, la sua relazione con Isabella procede a gonfie vele. La loro storia d’amore va nel migliore dei modi poiché Francesco ha riscontrato delle cose in comune con Isabella, che definisce “affinità molto particolari”.