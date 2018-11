Francesco Monte raccomandato da Signorini? Alfonso risponde a Striscia la notizia

Alfonso Signorini si difende sulle accuse di Striscia la notizia su Francesco Monte

Alfonso Signorini ha replicato a Striscia la notizia. Da giorni il direttore di Chi viene accusato di “raccomandare” Francesco Monte al Grande Fratello Vip. Un’accusa che il giornalista trova del tutto inappropriata, visto che non ha mai conosciuto l’ex tronista di Uomini e Donne prima dell’inizio del reality show di Canale 5. Signorini lo ha chiarito nel corso dell’ultima puntata di CR4, il programma di Piero Chiambretti dove è ospite fisso ogni mercoledì sera su Rete 4. “Mi faccio una risata davanti a tutto questo. Non conosco Francesco, non l’ho mai visto prima. Anche quando stava con Cecilia non ho mai avuto contatti con lui”, ha detto il braccio destro di Ilary Blasi. E quando Chiambretti lo ha stuzzicato asserendo che magari il pugliese è il tipo ideale di Signorini, quest’ultimo ha chiarito: “Per niente, ha le gambe a X”.

Signorini ha contestato la storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi

Non solo ha chiarito il suo rapporto con Francesco Monte, Alfonso Signorini ha approfittato dell’ospitata da Piero Chiambretti per dire la sua pure sulla storia d’amore tra il gieffino e Giulia Salemi. “L’amore al Grande Fratello Vip? Non c’è niente di vero, è tutto farlocco”, ha assicurato l’esperto di costume. Una situazione ben diversa da quella vissuta lo scorso anno da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, oggi ancora insieme. “Avevo capito subito che la loro era una passione forte, vera”, ha sottolineato Signorini. Un parere condiviso da Cristiano Malgioglio: anche secondo il paroliere le storie nate nella terza edizione del GF Vip 3 (ovvero Monte-Salemi, Stefano Sala-Benedetta Mazza, Elia Fongaro-Jane Alexander) sono scarsamente credibili.

Non è la prima volta che Alfonso Signorini contesta le coppie del GF Vip 2018

Già nella scorsa puntata Alfonso Signorini aveva criticato le coppie nate quest’anno al Grande Fratello Vip. Un appunto che Francesco Monte aveva rigettato con veemenza: “Se avessi fatto questo per motivi televisivi non ci sarebbero stati tutti questi alti e bassi”.