Signorini, frecciatina alle coppie del Gf Vip: Salemi zitta, Monte reagisce

Signorini contro le coppie nate all’interno della Casa del Gf Vip: Alfonso difende Lory

Delle coppie nate all’interno del Gf Vip quest’anno si è detto e scritto tanto. Monte, Giulia, Stefano, Benedetta, Jane ed Elia sono stati tra i principali protagonisti di questa edizione. Alcuni di loro, però, non sempre hanno convinto i telespettatori da casa. Molti, per esempio, si sono chiesti se i ragazzi e/o le ragazze sfruttassero la dinamica amorosa che, si sa, riesce sempre a far breccia nel cuore del pubblico. Le vere intenzioni dei diretti interessati, ovviamente, non le possiamo sapere. Ma possiamo raccontarvi quello che è successo durante la diretta di stasera. Lory Del Santo, come abbiamo visto, è stata quella che maggiormente si è esposta stasera. A pensarla come lei anche Signorini che, nel parlare con i concorrenti, ha lanciato una chiara frecciatina alle coppie rimaste.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sprona Lory Del Santo: i dubbi sulle coppie nate in Casa

Ilary Blasi, dopo un breve riassunto degli amori nati al Gf Vip, ha mostrato anche alcune clip riguardanti Lory Del Santo. Quest’ultima, in alcuni confessionali, ha chiaramente criticato alcune coppie (in particolar modo Monte e Giulia Salemi) anche se, stasera, ha fatto un passo indietro e ha ritrattato la sua versione dei fatti. Niente dubbi su di loro quindi, ma sono un ragionamento che non è stato capito, così ha spiegato la Del Santo. A spronarla nel dire la propria senza avere paura, allora, c’ha pensato Alfonso Signorini che, nel farlo, non ha certo risparmiato sconti alle coppie rimaste in Casa.

Alfonso Signorini, frecciatina alle coppie rimaste al Gf Vip: Monte non ci sta e reagisce

Quando Lory si è trovata in difficoltà nell’esporre le sue perplessità nei confronti delle storie d’amore iniziate in Casa Signorini, come anticipato, le corso in aiuto. “Anche noi crediamo poco alle storie di quest’anno” ha infatti esordito dicendo il direttore di Chi.La reazione dei diretti interessati? Stefano Sala e Benedetta Mazza non hanno commentato. Giulia Salemi, invece, è rimasta di stucco (e rimanendo zitta ha preferito far parlare il suo viso stupito). Monte? Quando gli è stata data la parola ha detto: “Se avessi fatto questo per motivi televisivi non ci sarebbero stati tutti questi alti e bassi”.