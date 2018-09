Francesco Monte dichiara: è Martina la più bella del GF Vip, Silvia sbotta

Grande Fratello Vip: per Francesco Monte è Martina la più bella della Casa, il gioco non piace a Silvia Provvedi

Interessanti dichiarazioni sono state fatte pochi minuti fa da Francesco Monte al GF Vip. I ragazzi e le ragazze, sotto invito di Ivan Cattaneo ed Eleonora Giorgi, sono stati chiamati nello specifico ad esprimere le loro preferenze su quelli che, secondo loro, sarebbero il più bello e la più bella del reality. Durante questo gioco, tuttavia, quello che più di tutti ha stupito è stato Francesco Monte. L’ex tronista, quando tutti si aspettavano di sentire uscire dalla sua bocca i nomi di Giulia Salemi e/o Silvia Provvedi, ha invece dichiarato: “Vi stupirò perché la mia preferita è Martina”. Secondo lui, quindi, è la testimonial di Meteo.it la più bella della Casa. Allo stesso gioco, invece, si sono rifiutate di partecipare Jane Alexander, Giulia e Silvia Provvedi. Quest’ultima, nello specifico, ha pure dichiarato di trovare di cattivo gusto il tutto.

Grande Fratello Vip, Silvia Provvedi contro Eleonora Giorgi: Jane Alexandre è d’accordo con lei

Come Silvia Provvedi, anche la sorella Giulia e Jane Alexander non hanno gradito il gioco di Eleonora. Il motivo? Spingere i concorrenti, soprattutto quelli impegnati, ad esporsi con apprezzamenti nei confronti di altre persone potrebbe dare molto fastidio ai fidanzati o alle fidanzate che sono rimaste fuori. Delle tre, però, la persona che più di tutte ha perso la pazienza è stata proprio Silvia. Quando Eleonora ha esortato le ragazze a dire la loro, infatti, l’ex di Corona molto infastidita ha detto: “Dal momento che una propone un gioco deve aspettarsi di sentirsi dire no… Se c’è una ragazza che sa che a casa ha un fidanzato che non gradisce allora bisogna rispettarla”. Agli altri compagni di avventura, dopo essersi allontanata dal resto gruppo, ha poi ribadito di essersi molto innervosita per tutta la situazione.

Silvia Provvedi si rifiuta di parlare di Fabrizio Corona al GF Vip: storia chiusa o ferita ancora aperta?

Silvia Provvedi, dopo l’attacco in diretta di lunedì sera, in un confessionale mostrato durante il day time di oggi ha dichiarato di non essere più intenzionata a parlare di Fabrizio Corona. Al GF Vip, dunque, la cantante sembra decisa a chiudere definitivamente con il passato. Secondo alcuni, però, la ragazza potrebbe adesso nutrire tutto questo risentimento nei confronti dell’ex per via di una ferita al cuore ancora aperta.