Francesco Monte, omaggio dal GF Vip: toccante regalo della produzione

Francesco Monte, arriva l’omaggio dal Grande Fratello Vip: toccante regalo della produzione

Il Grande Fratello Vip sta giungendo al termine e, a questo punto, si può senz’altro dire che Francesco Monte è stato uno dei protagonisti indiscussi del reality, nel bene e nel male. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato chiacchieratissimo e divisivo: una parte del pubblico lo ama, un’altra continua a sussurrare che abbia qualche santo nel ‘paradiso televisivo’. Al di là delle ciarle, Monte catalizza molta attenzione su di sé ed è forse per questo che la produzione dello show ha deciso di fargli un regalo, omaggiandolo con un video. Il filmato è apparso sul sito ufficiale del programma e ha ripercorso i cinque momenti salienti della sua avventura nello show…

Grande Fratello Vip, Francesco Monte: emozioni, sofferenze ma anche molto divertimento

Cinque flash significativi, racchiusi in circa un minuto e mezzo di filmato per descrivere i tre mesi intensi di Monte, fatti di emozioni, sofferenze ma anche molto divertimento. “Vogliamo ripercorrere in un video i suoi momenti top nella Casa”, si legge sulla sito del Grande Fratello Vip. Così si inizia dalle risate, recuperando il simpatico aneddoto di quando Francesco si è calato nei panni di maggiordomo per servire Ivan Cattaneo, tra massaggi e richieste varie. Si passa alle riflessioni, ai tentennamenti su Giulia Salemi, fino alla convinzione di lasciarsi andare di più con l’italo persiana. Da qui, baci, abbracci e addirittura gli aerei con tanto di messaggi zuccherosi dei fan. “Fra e Giu emozione vera, noi con voi”, ha recitato un biglietto volante.

Francesco Monte scende nei meandri familiari, poi l’incontro con Fariba

Si giunge nei meandri familiari: l’incontro con il padre, sancito da un lungo abbraccio, tra lacrime e commozione. E infine quello con Fariba, la chiacchierata mamma della Salemi… Cinque momenti emblematici, cinque attimi con cui il GF Vip ha voluto rendere omaggio a uno dei protagonisti della terza edizione (Qui il video dedicato all’ex tronista tarantino da parte della produzione).