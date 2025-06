Francesco Monte, nuova vita dopo Uomini E Donne: lavoro insolito

Un ex volto di Uomini E Donne ha deciso di cambiare vita dopo l’esperienza nel mondo dello spettacolo. Stiamo parlando nello specifico di Francesco Monte, ex corteggiatore di Teresanna Pugliese e successivamente tronista, il quale ha preso parte anche al Grande Fratello Vip e a Tale E Quale Show. Nelle ultime ore Monte ha inaugurato la sua nuova attività. Scopriamo meglio di che cosa si tratta.

Francesco Monte cambia vita

In molti ricorderanno Francesco Monte. Quest’ultimo è stato un volto storico del dating show di Canale 5 Uomini E Donne. Dapprima vi ha partecipato come corteggiatore di Teresanna Pugliese e successivamente nel ruolo di tronista. Dopo il programma condotto da Maria De Filippi le sue esperienze nel mondo dello spettacolo sono continuate e Monte ha preso parte sia al Grande Fratello Vip nel 2018 che a Tale E Quale Show. Oggi, tuttavia, l’ex tronista ha deciso di cambiare totalmente vita. Nelle ultime ore, difatti, ha lanciato la sua nuova attività.

Nello specifico Francesco ha aperto un negozio di oggettistica e di carte dei Pokemon che stanno sempre più spopolando tra i giovani e non solo. Alcune delle carte, considerate rare, valgono anche migliaia di euro ed il gioco è diventato ormai anche business. L’attività è stata inaugurata ieri, sabato 21 giugno, a Taranto. L’idea di aprire il negozio era nata già da diverso tempo, fino a portare Francesco all’apertura del negozio che mira ad essere non solo un luogo dove acquistare oggetti da collezione e carte da gioco, ma anche un punto di ritrovo per tutti coloro che sono appassionati del famoso cartone animato giapponese.

Prima di decidere di aprire l’esercizio commerciale, Francesco Monte si è dedicato anche alla sua carriera nel mondo della musica. L’ex tronista di Uomini E Donne in passato ha difatti pubblicato diversi singoli come cantante. Tale passione non è stata archiviata del tutto, anche se adesso Monte ha deciso di dedicarsi alla nuova attività. Oltre che per l’esperienza a Uomini E Donne ed in altre trasmissioni televisive, Francesco ha fatto parlare di sé in passato anche per la relazione intrapresa con Giulia Salemi, poi naufragata. I due si erano conosciuti proprio nella casa più spiata d’Italia. Inoltre Monte è stato legato anche a Cecilia Rodriguez.