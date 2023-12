Francesco Monte cambia vita e pure nome: come si fa chiamare ora

Poche ore fa, Francesco Monte ha annunciato la sua rinascita artistica in qualità di trapper. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti pubblicato il suo primo singolo e comunicato a tutti i suoi fans il nome d’arte scelto per questa nuova avventura lavorativa. Dopo aver tentato una carriera nel mondo della televisione, partecipando al noto dating show di Maria De Filippi e al Grande Fratello, Francesco Monte ha deciso di cambiare vita e dedicare tutte le sue energie al mondo della musica.

La rinascita artistica di Francesco Monte

“Kinari”: è questo il nome d’arte scelto da Francesco Monte per ribattezzarsi ufficialmente come trapper. Non solo un nuovo nome ma anche un look innovativo per Monte che, nel videoclip del suo primo singolo condiviso sui social, è apparso con un’immagine tutta nuova. Treccine ai capelli e abbigliamento da vero trapper sono i suoi nuovi tratti distintivi.

Ma non è la prima volta che Francesco Monte prova a lanciarsi nel mondo della musica. Come in molti ricorderanno infatti, l’ex tronista nel periodo del lockdown aveva inciso un singolo intitolato “Siamo già domani”, con il quale aveva provato ad accedere alla finale di Sanremo Giovani.

Iconica fu anche la sua partecipazione al talent di Carlo Conti, “Tale e quale show”, nel 2020 e a un anno dall’esclusione da Sanremo Giovani. Peccato che alla fine Monte non abbia avuto il successo sperato ma si può dire che non si sia lasciato scoraggiare da quel rifiuto, e che l’amore per la musica unito al suo talento gli abbiano permesso di riscoprirsi come artista e conquistare il pubblico.

Il primo singolo di Kinari e Martina Miliddi nel videoclip

Il titolo del primo singolo di Kinari, aka Francesco Monte, è Repetir. Nelle ultime ore, il producer di Kinari, Beppe Gallo, ha pubblicato un estratto del videoclip del suo nuovo singolo nel quale si vede chiaramente la ballerina Martina Miliddi. Come in molti ricorderanno la ragazza è divenuta nota al pubblico grazie alla sua partecipazione alla ventesima edizione di Amici. Una collaborazione tra i due artisti nata da una grande sintonia e che ha portato a dare vita a un importante progetto musicale.

“Conosco Francesco Monte qualche mese fa per circostanze astrali. In una serie di “ritrovi” serali in studio scopro con interesse l’uomo dietro il personaggio e dopo poco è stata subito battaglia creativa. Da una di queste battaglie nasce Kinari. Poche settimane dopo, oggi è fuori l’episodio 1 di 4 di questa storia. Fast life è anche pare le cose che diciamo di fare. Buon viaggio Kinari. Ringrazio tutti gli amici saliti a bordo”, ha scritto il Producer a corredo del post.

Tanti sono stati i commenti sotto al post nel quale l’ex tronista ha annunciato l’uscita del nuovo pezzo e non tutti sono stati positivi. Alcuni infatti hanno sottolineato come ormai l’ex tronista le abbia letteralmente provate tutte pur di sfondare nel mondo dello spettacolo e c’è stato anche chi non ha apprezzato particolarmente le nuove vesti di Monte. Dall’altro lato però, in molti hanno accolto con piacere la nascita di Kinari e hanno gradito la tenacia con la quale Monte negli anni ha cercato di trovare il suo posto nel mondo. E pare proprio che ora lo abbia trovato.

Il percorso lavorativo di Francesco Monte

Come anticipato, Francesco Monte deve la sua notorietà alla sua partecipazione in qualità di tronista al celebre dating show di Maria De Filippi, al termine del quale la sua scelta ricadde su Teresanna Pugliese. La sua carriera nel mondo della televisione però ebbe ufficialmente inizio nel 2016, anno in cui partecipò a Forum come opinionista insieme a Giulia Giorgi e Camilla Ghini.

Nel 2017 Monte provò anche a reinventarsi come attore e debuttò nella seconda stagione di “Furore”, serie tv di stampo drammatico trasmessa su Canale 5. Quindi spostò la sua attenzione sui reality show e infatti, nel 2018, partecipò a L’Isola dei Famosi, salvo poi abbandonare il gioco dopo sole due settimane a causa dello scandalo generato dalle dichiarazioni di Eva Henger sul suo conto. Come in molti ricorderanno la showgirl lo aveva accusato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti nella casa in cui i concorrenti avevano alloggiato prima dell’inizio del reality.

Nello stesso anno l’ex tronista partecipò anche alla terza edizione del Grande Fratello Vip, occasione nella quale conobbe Giulia Salemi. Per finire, come anticipato, nel 2019 ha preso parte a Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti su Rai Uno, classificandosi al secondo posto. Ed è con tutta probabilità grazie a questa esperienza che Monte ha riscoperto l’amore per la musica, decidendo di dedicargli la sua vita.