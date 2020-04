Francesco Monte miele per Isabella, ma il gesto lo usò per la Salemi (foto)

Francesco Monte romanticissimo per Isabella De Candia, ma commette un passo falso: il gesto identico per l’ex, reminiscenza di Giulia Salemi

Francesco Monte, che passo falso! L’ex tronista di Uomini e Donne, sempre appetibilissimo dal punto di vista gossipparo, è scivolato su una buccia di banana nelle scorse ore. Il tarantino si è incagliato in una questione di ex. Una questione delle più fastidiose. Eh, sì, perché, come ben si sa, per una fidanzata non c’è nulla di più pruriginoso che ricevere regali o dediche fotocopia rivolte dall’amato in passato alle proprie ex. E proprio su ciò è scivolato Francesco: lo stesso gesto e persino le stesse parole sono stati dedicati mesi fa a Giulia Salemi e ora a Isabella De Candia. Insomma, il ‘manuale d’amore’, quello delle regole non scritte, è noto che consiglia di non incappare in simili situazioni.

Francesco e le sue “piccoline”

Monte, inguaribile romantico, nelle scorse ore ha fatto trovare una dolce scritta su uno specchio di casa alla sua dolce metà Isabella De Candia. “Buongiorno piccolina mia”, l’amorevole messaggio scritto con un rossetto su uno specchio dell’abitazione in cui dimora. Naturalmente Isabella è rimasta piacevolmente sorpresa, proiettando il mellifluo pensiero sui social con tanto di testimonianza fotografica. E che male c’è in tutto questo? Nulla. Certo la De Candia potrebbe un po’ infastidirsi se sapesse che lo stesso identico gesto Francesco lo ha riservato a Giulia Salemi quando con lei faceva coppia. “Ti amo piccolina mia”, scriveva all’influencer italo-persiana durante la loro relazione. E lo faceva sempre su uno specchio e sempre con il rossetto.

Francesco Monte e il gossip: l’ex tronista fugge ma scivola sulle bucce di banana

Francesco fugge, o almeno cerca di farlo. Ma il gossip è sempre in allerta. Il tarantino negli ultimi mesi ha deciso di dare un taglio netto con la cronaca rosa. A onor del vero ha ribadito a più riprese di non essere mai stato interessato al chiacchiericcio mondano, sostenendo che lo fossero di più le sue ex. Con Isabella, invece, è tutto diverso: l’amore lo coltiva lontano dai riflettori. Che tuttavia ogni tanto si allungano ancora e lo braccano. Proprio mentre scivola su una buccia di banana.