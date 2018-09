Francesco Monte prima del Grande Fratello Vip: “Spero di non deludervi”

Francesco Monte saluta i fan prima del Grande Fratello Vip: “Spero di non deludervi”

Francesco Monte saluta tutti i fan prima del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne rivela che tra poco gli verrà sequestrato il cellulare, dunque non potrà più dare notizie al suo pubblico. Pertanto, ci tiene a salutare tutti prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Una nuova avventura per Francesco, il quale si è ritrovato protagonista di un caso mediatico con l’Isola dei Famosi. Monte è stato costretto a lasciare il reality, dopo solo qualche giorno, a causa del noto canna-gate. L’ex naufrago si è ritrovato a vivere un periodo molto difficile e ora ha intenzione di riprovare a entrare nel mondo della televisione. Proprio con la versione Vip del noto reality, Francesco si rimetterà in gioco con altri concorrenti. Una nuova grande occasione che Monte dovrà sfruttare nel migliore dei modi, soprattutto per far ricredere tutte le persone che non l’hanno apprezzato durante il caso del canna-gate. Monte prima di entrare nella Casa rivela che la sua speranza è quella di non deludere il pubblico che lo ama.

Francesco Monte al Grande Fratello Vip: il pubblico lo appoggia

Sono davvero tanti i telespettatori che davvero da tantissimi anni sostengono e appoggiano Monte. Anche durante la fine della sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez, il pubblico si è schierato dalla sua parte. Nel caso del canna-gate, i fan non hanno potuto fare a meno di sostenerlo. Ed ecco che ora, proprio a tutti questi telespettatori, Francesco fa un grande ringraziamento. Questo vasto pubblico gli è sempre stato accanto, nel bene e nel male. Ora Monte spera di non deluderlo. Con l’Isola dei Famosi, purtroppo, qualcosa è andato storto. Ma la versione Vip del noto reality sembra l’occasione giusta per Francesco per riscattarsi.

Grande Fratello Vip, Francesco Monte nel cast: attesi colpi di scena

Intanto, in questi ultimi giorni, Antonio Ricci ha rivelato che il Moige sta facendo causa contro la Mediaset per la presenza di Monte nel cast del noto reality. Dunque, già in partenza questo percorso per l’ex tronista appare abbastanza complicato. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà nella Casa più spiata d’Italia e quali sorprese ci riserverà l’ex tronista.