Francesco Monte, parla Lidia Schillaci: l’ex tronista a riflettori spenti

Lidia Schillaci e le parole su Francesco Monte: chi è l’ex tronista lontano dai riflettori

Lidia Schillaci, dopo che si è conclusa la prima parte di Tale e Quale Show 2019 (da venerdì prossimo inizierà il torneo dei campioni), ha voluto tirare le somme dell’esperienza nel programma del venerdì sera di Rai 1, parlando a ruota libera dei suoi compagni di viaggio. Ecco, quindi, che la cantante palermitana si è soffermata anche su Francesco Monte, la rivelazione dello show. All’inizio del viaggio nel talent dei vip, l’ex tronista di Uomini e Donne è stato accolto dal pubblico tra lo scetticismo generale. Ma giorno dopo giorno ha vinto i pregiudizi, riuscendo non solo ad accedere al Torneo dei campioni per le capacita interpretative e canore ma anche a convincere molte persone che oltre alla bellezza c’è tanto di più…

Francesco e la lotta ai pregiudizi

Lidia, nelle scorse ore, è apparsa in una serie di Stories su Instagram, parlando dei suoi compagni di viaggio a Tale e Quale e svelando il Monte del dietro le quinte. “Sono felice per Francesco”, ha confidato, aggiungendo che l’ex tronista è stato il “suo compagno di banco”. Ma com’è il pugliese quando i riflettori si spengono? Ci si diverte con lui? “Siamo al trucco vicini e ci divertiamo un sacco assieme”, ha spifferato la Schillaci, dipingendo un ragazzo alla mano e simpatico. L’operazione ‘lavaggio pregiudizi’ pare proprio sia andata in porto. Un’operazione di cui è stato sponsor addirittura il padrone di casa del programma Rai, Carlo Conti, che prima dell’inizio dello show dichiarava che Francesco si metteva in gioco per dimostrare che non era soltanto un ragazzo da copertina.

Lidia, le parole sui compagni di viaggio che non saranno presenti al Torneo dei campioni

“Un gruppo bellissimo di persone belle. C’è stato anche un volersi sostenere a turno, con tutti quanti. Non si trova una cosa così in tutti i gruppi di lavoro”, ha detto sempre Lidia. Spazio anche al dispiacere per chi non potrà proseguire il percorso. La Schillaci ha definito Eva Grimaldi e Gigi e Ross “persone meravigliose”. Tanto zucchero anche per Sara Facciolini : “Ti voglio bene, tantissimo. Sei una persona eccezionale“. Belle parole anche per Flora Canto, “una donna con la battuta sempre pronta”. “Uomo simpatico e con un cuore e una sensibilità pazzesca”, è stato il flash per David Pratelli. E infine il saluto a Pannofino, “uno spettacolo e un artista meraviglioso”.