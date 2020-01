Monte, Isabella e Salemi, la moglie di Pio D’Antini: “Io in mezzo, follia!

Francesco Monte e Isabella, parla la moglie di Pio D’Antini: “Mi hanno messo in mezzo, follia! Purtroppo non sono rimasta amica di Giulia Salemi”. E intanto la nuova compagna di Monte chiarisce quando è nata la storia: “14 giugno 2019!” Che cosa non torna nelle date

Passano le settimane, passano i mesi… Solitamente il gossip tende a smorzarsi con il tempo, ma non stavolta. Emergono infatti nuovi dettagli sul chiacchieratissimo Francesco Monte, che in piena estate ha allacciato una love story con la modella Isabella De Candia, dopo aver troncato la relazione con Giulia Salemi. Il naufragio fece molto rumore: qualcuno parlò di tradimenti e mancanze di rispetto. L’ex tronista pugliese ha sempre rigettato tale dinamica. Anche la Salemi non si è mai pronunciata a riguardo. Non si è mai nemmeno capito bene quando è iniziata di preciso la frequentazione tra Monte e Isabella (oggi ha fatto luce sulla vicenda la diretta interessata). Ma c’è di più: il tarantino, secondo quanto raccontò Spy, conobbe la nuova fiamma tramite l’amico Pio D’Antini (del duo Pio e Amedeo). Nelle scorse ore, circa Monte, Salemi e Isabella ha parlato la moglie del comico e…

Isabella su Monte: “14 giugno 2019, ho incontrato qualcuno davvero speciale”.

Procediamo con ordine. Monte, ospite a Vieni da Me (Rai1) il 25 settembre, ha narrato alla Balivo che la storia con Isabella è cominciata due o tre mesi dopo la rottura con Giulia. Qualcosa però non pare tornare nelle date. Il post Instagram con cui la Salemi annunciava la fine del rapporto è datato 5 giugno 2019. Oggi, Isabella De Candia, per celebrare l’amore con Francesco ha pubblicato uno scatto su Instagram con tanto di bacio passionale e una didascalia eloquente: “14 giugno 2019, ho incontrato qualcuno davvero speciale”. Ma non è finita qui. Sempre nella giornata odierna, la moglie di Pio D’Antini ha risposto a delle domande dei followers, parlando sia della modella italo-persiana, sia dell’ex tronista…

Le parole della moglie di Pio D’Antini

“Che cos’è successo con Giulia Salemi?”, ha domandato un fan alla moglie di Pio. “Un suo ex si è fidanzato con l’amica di una mia amica e hanno messo in mezzo me. Follia, lo so. Amen”, la risposta di Cristina. Monte non viene nominato e neppure Isabella, ma pare assai chiaro che le dichiarazioni della donna siano riferite al tarantino e alla De Candia. Altro giro, altra replica: “Sei amica di Isa?”. “Chi è?”, la risposta di Cristina. E ancora. Follower: “Sei rimasta amica di Giulia Salemi?”. Cristina: “Purtroppo no”. Amen!