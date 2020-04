Monte e Isabella, la quarantena pesa: Francesco duro sulle critiche

Francesco Monte e Isabella De Candia. Come sta la coppia: la quarantena pesa, l’ex tronista replica duramente alle critiche

Francesco Monte torna a lanciare segnali affettuosi sui social per la sua dolce metà, la modella Isabella De Candia. Nella giornata di Pasquetta l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto trapelare una vecchia foto in cui lo si vede romanticamente abbracciato alla compagna. Come lui stesso ha fatto sapere, lo scatto risale all’estate del 2019, quando con la fidanzata stava trascorrendo del tempo felice sull’isola di Ibiza. Oggi, quella spensieratezza, come per tutti gli italiani, non c’è più: c’è invece la quarantena da rispettare e la battaglia da affrontare a denti stretti contro il coronavirus.

Isabella a Francesco: “Amore mio teletrasportiamoci”

“C’era una volta a Ibiza…” scrive Francesco a commento dell’ultimo dolce scatto postato su Instagram. Immediata la reazione della modella: “Amore mio teletrasportiamoci”. Inizia a pesare anche per la coppia la quarantena che sta costringendo tutta la Penisola a un isolamento forzato. Come al solito, il messaggio dell’ex tronista è stato ampiamente commentato. Centinaia e centinaia di commenti, molti dei quali positivi nei confronti di Monte. C’è stata pure qualche critica a cui il pugliese ha voluto rispondere in prima persona. Nella fattispecie a chi gli ha scritto che non riesce più a seguirlo via social, con una punta di polemica, ha replicato in modo netto, duro e deciso: “Me ne farò una ragione. Eppure sei qui a commentare. Dai, auguri a tutti, belli e brutti, buoni e invidiosi”.

Francesco Monte, Isabella e le ex: dai riflettori della cronaca rosa alla ricerca della privacy

Polemiche a parte, la coppia sembra non conoscere crisi. Ricordiamo che Francesco, da quando sta con la De Candia, ha assunto un profilo mediatico molto più basso, preferendo vivere il più possibile la relazione lontano dai riflettori della cronaca rosa. Il contrario di quello che è avvenuto in passato con le sue ex fiamme, rispettivamente Teresanna Pugliese, Paola Di Benedetto, Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi. Di recente il tarantino ha precisato di non aver mai amato il can can gossipparo che lo ha visto più volte protagonista, lasciando intendere che fossero le sue ex ad avere una vena più ‘mediatica’ a riguardo dei rapporti sentimentali.