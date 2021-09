Francesco Monte e Isabella De Candia ancora insieme: la foto scaccia crisi

Francesco Monte e Isabella De Candia non si sono affatto lasciati. Lo aveva già fatto capire lui nel giorno stesso in cui è saltato fuori il gossip, ma oggi è arrivata la conferma del fatto che la relazione va avanti. Il loro amore non è naufragato, anzi. Nonostante il gossip, la coppia non si è affannata nel pubblicare subito, in fretta e furia, una foto per smentire il pettegolezzo. No, hanno continuato a vivere la loro storia in privato come hanno sempre fatto. Monte e Isabella infatti si sono sempre mostrati poco sui social e sono sempre stati poco propensi a condividere la loro quotidianità sui social.

Hanno dimostrato di voler tenere lontano dai riflettori il loro amore anche in questa occasione. Qualche giorno fa il settimanale Chi aveva sganciato la bomba scrivendo che tra Monte e la modella sarebbe finita dopo due anni di relazione. Nel gossip si ipotizzava la rottura arrivata dopo una lunga pausa, un addio che però non era accettato da Francesco che sperava di tornare insieme a Isabella.

Monte si era imbattuto in qualche commento sui social che lo ha fatto sbottare. Ha perso la pazienza più per i commenti scatenati dalla notizia che per la notizia in sé. Qualsiasi sia stato il motivo scatenante, la reazione di Francesco è arrivata e aveva smentito tutto parlando di fake news. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi cantante, si era alterato per i commenti “di un degrado e una ignoranza inaudita”, aveva scritto. Non solo, aveva pure parlato di povertà umana e aveva invitato gli autori dei commenti a pensare alle loro vite.

La sua reazione aveva di fatto smentito il gossip e oggi è arrivata la conferma di come stanno le cose oggi: Isabella De Candia e Francesco Monte stanno ancora insieme. Lei ha pubblicato una foto tra le storie su Instagram in cui si baciano e ha scritto “amore”, con un cuore rosso. Ha pure messo un hashtag con delle lettere che evidentemente per loro significano qualcosa. Una dedica in codice, insomma.