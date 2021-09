Francesco Monte e Isabella De Candia: “La relazione è finita, ma lui spera”

Francesco Monte e Isabella De Candia si sono detti addio: la notizia l’ha fatta trapelare Chi Magazine, che ha annunciato la rottura nella rubrica ‘Chicche di gossip’. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini non ha dubbi sulla vicenda, dandola come fatto certo e assodato. La love story durava da più di due anni ed era sbocciata subito dopo la conclusione del rapporto tra l’ex tronista di Taranto, oggi affermato modello e cantante, e l’influencer italo-iraniana Giulia Salemi, i quali si erano conosciuti nel corso del Grande Fratello Vip 3 (Canale Cinque), dove avevano allacciato un legame chiacchieratissimo durato una manciata di mesi.

“La relazione tra Francesco Monte e la modella Isabella De Candia è finita dopo due anni. Fatta una lunga pausa, i due si sono detti addio, anche se lui, sotto sotto, spera ancora in un ritorno di fiamma”. Così Chi Magazine, nell’ultimo numero in edicola, tra le ‘Chicche di gossip’. Per il momento nessun commento da parte dei diretti interessati su quanto affermato dalla rivista. Monte e la De Candia su Instagram continuano a seguirsi, seppur nell’ultimo periodo non vi è traccia di post e foto di momenti trascorsi assieme.

Da quanto spifferato dal settimanale, inoltre, si evince che Monte parrebbe augurarsi che la relazione possa avere una seconda chance e riprendere quota.

Francesco Monte e la vita lontana dal gossip: la scelta dell’ex tronista

Dopo aver chiuso con Giulia Salemi ed essersi legato a Isabella De Candia, Francesco ha fatto un’operazione di immagine volta a sfilarsi dal gossip del Bel Paese, di cui è stato protagonista per diverso tempo. Obiettivo raggiunto: Monte, di fatti, assumendo un più basso profilo sia sui social sia nella vita pubblica, è sparito in fretta dai radar della cronaca rosa. D’altra parte lui stesso, in più occasioni, aveva spiegato che il gossip iniziava a provocargli parecchio fastidio e che aveva tutta la voglia di non essere più al centro dell’attenzione gossippara.

Così l’ex tronista pugliese ha concentrato tutte le sue energie nel lavoro e nei legami affettivi privati, eliminando ogni atteggiamento che potesse essere un pretesto per sbatterlo sulle pagine di qualche rivista. Con Isabella ha vissuto un amore ‘appartato’, mai finito sotto i riflettori. Quell’amore, ora, sembra essere evaporato, giunto al capolinea.