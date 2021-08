Francesco Monte è sempre fidanzato? Rivoluzione di vita, cosa fa oggi

Dove è finito il Francesco Monte delle copertine rosa e delle love story ultrà chiacchierate? Non c’è più. Il modello pugliese 33enne, negli ultimi mesi, ha rivoluzionato la sua vita, togliendosi da ciò che reputava un impaccio alla sua carriera: il gossip. Sia chiaro: chi finisce sempre sulle riviste a sfondo ‘rosa’ non ci va per caso. Il più delle volte è la persona stessa a strizzare l’occhio a quel mondo. Francesco ne è un esempio: quando ha detto seriamente stop alla notorietà dettata soltanto da ciò che trapelava dalla sua vita sentimentale è sparito dai radar del gossip, dileguandosi. A proposito di vita sentimentale e carriera…

Qualcuno si è chiesto se l’ex tronista di Uomini e Donne sia ancora fidanzato con la modella Isabella De Candia. La risposta è sì, la coppia è viva e vegeta nonostante sui social si ‘nasconda’ e non appaia insieme da diverso tempo. Ecco la rivoluzione di cui si parlava: se non si vogliono le chiacchiere sul proprio conto, si leva tutto ciò che le può partorire. Semplice. Ciò detto la love story ha tagliato il traguardo dei due anni lo scorso giugno e per ora, come poc’anzi detto, prosegue.

Capitolo professionale: cosa fa oggi Monte? Si è buttato anima e corpo nella musica, oltre a continuare a farsi apprezzare come modello, basti pensare che ha realizzato di recente una campagna per il marchio Guess insieme a sua ‘maestà’ Jennifer Lopez. Mica roba da poco. Ma si torni all’ambito canoro…

La molla è scattata a Tale e Quale Show, dove ha fatto un figurone, sorprendendo tutti e levandosi l’etichetta del belloccio inconcludente. Proprio mentre gareggiava nello show di Rai Uno maturò l’idea di dire stop al gossip, con tanto di frecciata per le ex, Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi: “Sono loro che hanno sempre parlato di me…”. Concluso il programma di Rai Uno si è rimboccato le maniche e ha iniziato a tentare di farsi largo nell’impervio mondo musicale.

Monte ha provato ad entrare a Sanremo, nelle nuove proposte, arrivando tra i primi 61 artisti dell’ultima edizione di Sanremo Giovani. Poi sono arrivate altre soddisfazioni: la più importante è il suo singolo Work This Out, disponibile dal 30 aprile 2021 e nato da un sodalizio artistico con nientepopodimeno che Lee Ryan dei Blue. Da Uomini e Donne a un duetto con un artista internazionale: se non è una rivoluzione questa!