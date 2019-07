Francesco Monte e Giulia Salemi, parla Fariba: “La verità verrà fuori”

Le parole di Fariba Tehrani sulla rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi

Continua a far discutere la fine della storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Nonostante sia passato del tempo e nonostante la nuova relazione del tarantino con la modella Isabella, la vicenda è una delle più discusse sui social. Oggi dice la sua Fariba Tehrani, la madre di Giulia, che per tutto il tempo della love story tra la figlia e Francesco si è tenuta in disparte. E sì perché dopo il Grande Fratello Vip la Salemi ha chiesto all’opinionista iraniana di tenersi alla larga dalle sue faccende sentimentali. Una richiesta che Fariba ha accettato seppur a malincuore e vedere ora soffrire la modella e web influencer non le va proprio giù tanto che si è lasciata andare ad uno sfogo sul settimanale Spy.

Cosa ha detto Fariba Tehrani su Francesco Monte e Giulia

“Mia figlia mi ha impedito di darle consigli di cuore. Tutto ciò che le sta succedendo avviene all’oscuro della mia persona. Io rispetto la sua scelta, ma mi dispiace tanto”, ha dichiarato Fariba Tehrani alla rivista edita da Mondadori. “Monte? L’ho conosciuto, sì, ma sapevo che era troppo presto per fare annunci. Francesco se ha sbagliato, lo saprà. Di certo la mia Giulia è una figlia d’oro, dai sentimenti puliti. Oggi non essere più a conoscenza delle sue cose, apprendere ciò che succede dalle storie su Instagram o ascoltare la sua voce in radio mi fa male”, ha aggiunto l’ex concorrente di Pechino Express. Insomma, dopo il Grande Fratello Vip il rapporto tra madre e figlia è cambiato parecchio, con grande sofferenza della persiana.

Il rapporto tra Giulia Salemi e Fariba Tehrani è cambiato

“Amo Giulia, è la mia vita. Ma qualcosa è cambiato. Lei non vuole che entri nel suo cuore, nei fatti suoi, nelle sue confidenze. Tutta questa situazione mi provoca enorme dispiacere e dolore. La verità verrà fuori, ma spero per lei che da oggi in poi ci sia solo serenità nella sua vita“, ha sottolineato Fariba Tehrani. Una serenità che la Salemi potrebbe ritrovare a breve: pare che sia corteggiata da un rampollo milanese pronto a tutto pur di conquistarla.