Grande Fratello Vip, parla Lidia Vella: “Francesco Monte non è interessato a Giulia Salemi”

A non succederà più, programma condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, oggi a commentare il Gf Vip è intervenuta Lidia Vella. L’ex gieffina, in particolare, ha voluto esprimere la sua opinione sulla coppia del momento, ovvero quella formata da Giulia Salemi e Francesco Monte. Quest’ultimo, nello specifico, non la starebbe convincendo molto nell’ultimo periodo. Il motivo? L’ex tronista secondo lei non sarebbe interessato veramente alla Salemi, ma starebbe sfruttando la situazione per accaparrarsi le simpatie del pubblico. “Secondo me lui cerca dei pretesti per litigare con Giulia perché non è interessato” ha dichiarato Lidia a tal proposito “Lei mi sembra molto più coinvolta”.

Gf Vip, Lidia Vella dichiara: Francesco Monte? “Si preoccupa troppo di quello che la gente pensa fuori”

Lidia Vella, pur ammettendo di aver fatto inizialmente il tifo per Giulia Salemi e Francesco Monte, non ha certo oggi riservato sconti alla coppia. Come anticipato sopra, però, a non convincere molto la bella siciliana sarebbe al momento di più l’ex tronista di Uomini e Donne. “Francesco Monte non mi sta convincendo tanto ultimamente” ha infatti spiegato durante la diretta radio “Sto avendo la sensazione che lui si stia approfittando un pochino di questa ragazza (Giulia Salemi, ndr) […] Forse lui si preoccupa troppo di quello che la gente pensa fuori, perché secondo me è troppo controllato e prevenuto“.

Francesco Monte litiga con Giulia Salemi al Grande Fratello Vip: l’opinione di Lidia Vella

A spingere Lidia Vella a farsi questa opinione di Francesco Monte, nello specifico, sarebbe stata la lite scoppiata tra lui e Giulia nelle ultime ore in Casa. Il modo in cui il ragazzo si sarebbe scagliato contro la Salemi, infatti, secondo Lidia la direbbe lunga su quelle che sono le sue reali intenzioni.