Francesco Monte e Giulia Salemi pronti per la convivenza

News Francesco Monte e Giulia Salemi: convivenza dopo il Grande Fratello Vip

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Dopo il Grande Fratello Vip i due sono inseparabili, come provano le numerose storie su Instagram. I Fralemi fanno sul serio e nel 2019 potrebbero andare a convivere. A farlo sapere è il settimanale Spy, che ha beccato la coppia a Milano, nella centralissima via Montenapoleone. I due sono stati paparazzati mentre si scambiavano tenere effusioni. La passione è alle stelle ma il romanticismo non manca: l’ex tronista di Uomini e Donne ha regalato alla nuova fidanzata delle rose rosse, come documentano le foto.

Dove andranno a convivere Francesco e Giulia nel 2019

Stando alla rivista edita da Mondadori, Francesco e Giulia vogliono andare a convivere nel 2019. Archiviata l’esperienza nella Casa di Cinecittà, Monte e la Salemi sono pronti per una convivenza reale. Il modello e la web influencer sono propensi a trasferirsi a Milano, in un appartamento nel centro della città. L’italo-persiana abita già in Lombardia, mentre Francesco lascerebbe Roma, dove si è trasferito anni fa agli esordi nel mondo dello spettacolo. Quella con la 25enne sarebbe la seconda convivenza per l’ex gieffino dopo quella, durata qualche mese, con l’ex corteggiatrice Teresanna Pugliese.

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez: no convivenza

Nonostante il grande amore durato quasi 5 anni, Francesco Monte non ha mai convissuto con Cecilia Rodriguez. Come raccontato dalla sorella di Belen, i due hanno vissuto una relazione da pendolari, divisi tra Milano e Roma. Diversa la scelta di Ignazio Moser che, subito dopo il Grande Fratello Vip, ha lasciato Trento per trasferirsi a casa dell’argentina.