Il messaggio di Lisa Fusco su Francesco Monte e Giulia Salemi: non è come sembra

Continua a far discutere la fine della relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi. L’ex tronista di Uomini e Donne è ormai andato avanti con la modella Isabella De Candia ma Lisa Fusco ha voluto chiarire un equivoco sorto qualche settimana fa. La Subrettina conosce bene Francesco e Giulia visto che con l’ex coppia ha condiviso l’avventura al Grande Fratello Vip. E all’indomani della rottura tra i due è spuntato sui social network un audio in cui la napoletana definisce il tarantino finto nei confronti dell’italo-persiana. Ma in realtà non è come sembra: la Fusco ha ammesso che quel messaggio è stato manomesso appositamente per screditare Francesco agli occhi delle persone.

Lisa Fusco racconta la verità sull’audio in cui parla di Monte

Quando Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati Deianira Marzano, web influencer e opinionista di Barbara d’Urso, ha condiviso un audio nel quale Lisa Fusco parla di un amore finto da parte del ragazzo nei confronti della figlia di Fariba Tehrani. “Quel messaggio non l’ho mandato io a Deianira, è arrivato a lei manomesso. Nell’inizio di quel messaggio io rispondevo a una domanda esplicita delle fan di Francesco sul perché lui avrebbe dedicato tante canzoni a Giulia se poco dopo, invece, è uscito allo scoperto con Isabella De Candia. Non ho mai detto che Monte aveva finto”, ha spiegato Lisa al settimanale Lei.

Lisa Fusco ha sempre creduto in Francesco Monte e Giulia

“Deianira mi ha chiesto il permesso per renderlo pubblico, le avevo detto di sì ma non pensavo che quel messaggio vocale potesse essere strumentalizzato per far sì che uscisse solo la mia frase finale. Me ne sono accorta dopo. Sin da quando sono uscita dal Casa del Grande Fratello Vip, nonostante i dubbi, ci ho creduto in fondo all’amore di Francesco per Giulia, anche se ora è finito”, ha aggiunto Lisa Fusco.

Francesco Monte è felice accanto alla modella Isabella

Chiarimento di Lisa Fusco a parte, Francesco Monte è oggi felice accanto a Isabella De Candia, con la quale ha intrapreso di recente un viaggio a Los Angeles. Il 31enne si sta inoltre preparando ad un’avventura importante: a settembre debutterà su Rai 1 con Tale e Quale Show. Giulia Salemi resta invece single e alla ricerca della grande occasione lavorativa: il suo sogno nel cassetto resta infatti quello di diventare una brava conduttrice.