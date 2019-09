Francesco Monte: gaffe della Miss su Giulia Salemi? “Lapsus”

Francesco Monte e la gaffe della “Miss” su Giulia Salemi. L’ex tronista risponde: “Succede”. Questione di “Lapsus”

Non c’è pace per Francesco Monte. Da quando è naufragata la storia con Giulia Salemi, le fan di quest’ultima non gli danno tregua e continuano a pizzicarlo. A buttare ulteriore benzina sul fuoco è stata una svista, capitata nei giorni scorsi, all’ex tronista che impegnato come ospite in una serata dedicata alla bellezza e alla moda ha detto di non essere mai uscito con una miss. Dunque? Dunque si è scordato che l’italo-persiana lo è stata, essendosi classificata al terzo posto a Miss Italia 2014. Appena si è diffusa la voce di quanto dichiarato, Monte è stato subissato di critiche. Oggi, a margine della conferenza di presentazione di Tale e Quale Show, di cui sarà concorrente, è tornato sulla vicenda.

“Mi vengono i lapsus, purtroppo succede”

Alla presentazione del talent show di Rai 1 c’è stato anche Gossip e Tv, che ha raccolto un video in cui si sente Monte tornare a parlare della gaffe che tanto ha scosso le fan di Giulia. “Eeeh… mi vengono i lapsus, purtroppo succede“, ha dichiarato sorridendo, cambiando immediatamente argomento: “Però, magari… qui siamo con fini diversi. Qui siamo a Tale e Quale e non parliamo d’altro”. Insomma, il messaggio è più che chiaro: basta gossip, ora c’è un’avventura televisiva stimolante da affrontare.

Francecso Monte e Isabella, un’estate sempre in viaggio

Francesco Monte è pronto a mettersi alla prova a Tale e Quale Show, alla cui conferenza ha detto che per il momento ha legato di più con Gigi e Ross. Chissà come si destreggerà l’ex tronista in casa Rai. Per quanto invece riguarda il versante sentimentale, oggi è felice al fianco di Isabella De Candia, modella che l’ha stregato e con cui ha trascorso un’estate movimentata, viaggiando lungo lo Stivale, a Ibiza, a Los Angeles e a Barcellona. Addirittura si è sussurrato che in terra americana i due siano convolati a nozze. Non un matrimonio vero e proprio ma una sorta di gesto romantico per sancire ancor più il loro legame. Sarà vero? Difficile, anche perché la voce è rimbalzata sul web, ma nessuna fonte attendibile è stata citata. Francesco e Isabella non hanno mai commentato la questione.