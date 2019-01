Francesco Monte e Giulia Salemi felici e innamorati: la foto nel cuore della notte che infiamma il web

Francesco Monte e Giulia Salemi, al di là delle perplessità che molti sembravano avere su di loro al Grande Fratello Vip, stanno dimostrando oggi di essere intenzionati a fare sul serio con il loro rapporto di coppia. I due, dopo aver annunciato sui social che si sarebbero divisi per un breve periodo a causa degli impegni di lavoro, si sono ricongiunti in queste ore. A confermarlo una foto pubblicata nel cuore della notte da Giulia Salemi. L’ex gieffina, nel letto insieme a Francesco, nello scatto tiene Monte tra le sue braccia e, con sguardo sognante, lo osserva. L’immagine è stato accompagnato da una serie di cuori dalla Salemi, come a ribadire l’amore che al momento prova per il suo innamorato. E questo, ovviamente, ha decisamente scatenato le fan page dei Fralemi sui su Instagram.

Francesco Monte e Giulia Salemi sempre più vicini e complici: la convivenza? Deve ancora aspettare

Giulia Salemi che, proprio appena uscita dalla Casa del Gf Vip, aveva dichiarato di essere pronta ad una convivenza con Francesco Monte, pare dovrà attendere ancora un po’ prima di prendere casa con l’ex tronista di Uomini e Donne. Quest’ultimo, in un’intervista rilasciata recentemente al settimanale Nuovo, ha dichiarato di avere altri progetti per il momento. “È ancora troppo presto per una decisione del genere. Anche se quest’ultimo periodo l’abbiamo trascorso sempre insieme” ha spiegato lui.

Francesco Monte dopo il Grande Fratello Vip pronto a volare in America

Francesco Monte, ad oggi, sembra avere chiare le idee sui suoi prossimi impegni lavorativi. ““Visto che ho fatto un’accademia di teatro e studio con vari coach, il sogno di andare in America per perfezionarmi ce l’ho sempre” ha affermato a Nuovo. Giulia Salemi? “Magari la porto con me. Anche se quello tra me e Giulia all’inizio non prometteva nulla di buono. Adesso che siamo lontani dalle telecamere stiamo vivendo una storia normale”.