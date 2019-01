Francesco Monte no convivenza con Giulia Salemi: “Voglio andare in America”

Francesco Monte e Giulia Salemi news: nessuna convivenza per la coppia

La storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi procede a gonfie vele dopo il Grande Fratello Vip. Ma per il momento nessuna convivenza: l’ex tronista di Uomini e Donne resta a vivere a Roma mentre l’italo-persiana abita da tempo a Milano. “È ancora troppo presto per una decisione del genere. Anche se quest’ultimo periodo l’abbiamo trascorso sempre insieme. Ho approfittato delle feste natalizie per portarla in Puglia, a Taranto, dove sono nato, per farle conoscere gli amici, i parenti e il mare di quella zona”, ha raccontato Francesco al settimanale Nuovo. “Siamo ancora in una fase di consolidamento della coppia”, ha aggiunto la modella.

Francesco Monte sogna di andare negli Stati Uniti

Al momento Francesco e Giulia fanno tante serate e ospitate insieme ma non hanno progetti professionali in comune. Monte sogna ancora di andare a studiare recitazione in America: vuole diventare un attore professionista. “Visto che ho fatto un’accademia di teatro e studio con vari coach, il sogno di andare in America per perfezionarmi ce l’ho sempre. Magari porto con me Giulia”, ha detto il trentenne. Francesco ha puntualizzato: “Anche se quello tra me e Giulia all’inizio non prometteva nulla di buono. Adesso che siamo lontani dalle telecamere stiamo vivendo una storia normale”.

Francesco Monte: “Non faccio più progetti”

“Ho imparato a non fare più progetti e a vivere le storie come vengono”, ha concluso Francesco Monte.