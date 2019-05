Francesco Monte compie 31 anni: Giulia organizza una festa a sorpresa

Giulia Salemi organizza una festa a sorpresa per Francesco Monte

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, la coppia è sempre più innamorata e complice, tanto che si inizia a parlare di convivenza. Così Giulia, per dimostrare a Francesco il suo amore, in occasione del compleanno di Monte, che il 20 maggio ha compiuto 31 anni, ha deciso non solo di dedicargli numerosi stories ricordando i loro momenti felici insieme, ma ha anche organizzato una festa a sorpresa. Come documentato dai video postati su Instagram infatti, la Salemi ha chiamato amici, parenti ed ex concorrenti della passata edizione del GF Vip, per festeggiare i 31 anni di Francesco. Una cena intima a cui hanno partecipato il papà e il fratello di Francesco Monte, Le Donatella, Martina Hamdy, Andrea Mainardi, Ivan Cattaneo, Paolo Crivellin e Angela Caloisi, Stefano Sala e molti altri.

Francesco Monte e Giulia Salemi non parteciperanno a Temptation Island Vip

Dopo la festa Monte ha voluto ringraziare tutti e soprattutto la sua Giulia per la splendida sorpresa. In un video postato dalla Salemi, Francesco ha detto: “È stata una bella serata, Giulia ha fatto una bella sorpresa a tutti quanti. Grazie“. Intanto dopo numerosi rumors, è arrivata la notizia secondo cui la coppia non parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island Vip. A confermarlo è stato anche il settimanale Chi, che ha pubblicato, nel numero in edicola da mercoledì 15 maggio, che i Fralemi non saranno presenti al programma estivo prodotto da Maria De Filippi per Mediaset. A quanto pare Francesco e Giulia hanno deciso di non mettere a repentaglio la loro scoppiettante liason e di iniziare a pensare ad una convivenza.

Giulia Salemi sempre più innamorata: un figlio da Francesco Monte? “Mi piacerebbe moltissimo”

La storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi continua oggi ad appassionare un numero incredibile di persone. I loro sentimenti, dopo il Grande Fratello Vip, non hanno fatto altro che crescere. Per questo motivo Giulia, in una recente intervista, ha dichiarato di avere intenzioni serie con Monte. Un figlio da Francesco? “Mi piacerebbe moltissimo”, ha confessato l’italo – persiana che, dopo la convivenza, sogna di mettere su famiglia con il suo nuovo fidanzato.