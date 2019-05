Francesco e Giulia vanno a convivere e dicono no a Temptation Island Vip

Francesco Monte e Giulia Salemi non andranno a Temptation Island Vip

A cinque mesi dalla fine del Grande Fratello Vip procede a gonfie vele la relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi. In barba alle malelingue, i due sono più che mai innamorati e complici. Ma soprattutto inseparabili, tanto che ormai la convivenza è alle porte. A confermarlo anche il settimanale Chi, da sempre molto vicino alla coppia. Non solo: la rivista diretta da Alfonso Signorini ha annunciato, nel numero in edicola da mercoledì 15 maggio, che i Fralemi non parteciperanno alla seconda edizione di Temptation Island Vip, il programma prodotto da Maria De Filippi per Mediaset. Contrariamente a quanto si sussurrava nei giorni scorsi, Francesco e Giulia hanno deciso di non mettere a repentaglio la loro scoppiettante liason.

Francesco Monte vuole diventare un artista completo

Molto probabilmente la scelta di rinunciare a Temptation Island Vip dipende pure dalle velleità artistiche di Francesco Monte. Dopo l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne vuole mettere in luce tutto il suo talento. Il tarantino sta continuando a prendere lezioni di dizione e recitazione e su Instagram condivide video nei quali mostra le sue doti canore. Francesco è forse pronto per partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show? Carlo Conti voleva Francesco già lo scorso anno ma Monte ha preferito entrare nella Casa più spiata d’Italia. Quest’anno sarà la volta buona?

Giulia Salemi sogna di diventare una conduttrice

Anche Giulia Salemi vuole affermarsi nel mondo dello spettacolo. L’italo-persiana sogna di diventare una conduttrice professionista: in attesa della grande occasione lavora come modella e web influencer.