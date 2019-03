Francesco Monte e Giulia Salemi: Fariba ringrazia Barbara d’Urso

Francesco Monte e Giulia Salemi news: Fariba Tehrani a Pomeriggio 5

Fariba Tehrani è tornata a Pomeriggio 5 per parlare del rapporto ritrovato con la figlia Giulia Salemi, neo fidanzata di Francesco Monte. “Abbiamo un nuovo rapporto, più solido di prima. Barbara ti devo ringraziare, dopo che sono venuta qui ho incontrato Giulia e va tutto a meraviglia”, ha spiegato l’iraniana alla d’Urso. E quando Giovanni Ciacci, altro ospite della trasmissione, ha invitato Fariba a fare un passo indietro nella vita di Giulia, l’ex concorrente di Pechino Express ha chiarito: “Sì, lo sto già facendo”. Dunque, la Tehrani ha promesso di essere meno invadente, rispetto al passato, nei confronti della figlia 25enne.

Le ultime dichiarazioni di Giulia Salemi sulla madre Fariba

Anche Giulia Salemi è tornata di recente a parlare della madre Fariba Therani. In un’intervista per Chi la modella e web influencer ha dichiarato: “La tv non romperà mai un rapporto tra madre e figlia. Noi non ci siamo separate. Allontanate perché è stata un mese in Iran. Ora tutto ok”.

Francesco Monte e Giulia Salemi: amore a gonfie vele

Intanto procede a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco e Giulia dopo il Grande Fratello Vip. “Tra noi la passione è altissima”, ha assicurato l’italo-persiana.