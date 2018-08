Francesco Monte, la partecipazione al GF Vip si fa attendere: ultimi dettagli

Francesco Monte rischia di non entrare al Grande Fratello Vip? Gli ultimi dettagli prima della conferma

La conferma della partecipazione di Francesco Monte al Grande Fratello Vip si fa ancora attendere. L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, infatti, pare che sia stato “bloccato” dalla definizione degli ultimi dettagli del contratto. I provini però, almeno stando a quanto riportato dal settimanale Chi, Monte li avrebbe superati egregiamente. Quali siano le questioni irrisolte che stanno rallentando il suo ingaggio ufficiale, al momento, noi non possiamo saperlo. Quello che sappiamo, tuttavia, è che all’interno del reality di fatto Francesco Monte potrebbe finalmente rimettersi in gioco a pieno titolo, recuperando il terreno perso dopo lo scandalo canna-gate che lo ha coinvolto all’Isola dei Famosi.

Grande Fratello Vip: Francesco Monte supera i provini ma non è ancora un concorrente del reality

Come scritto oggi nella rubrica Chicche di Gossip di Chi: “Francesco Monte è a un passo dalla porta del Grande Fratello Vip 3″. Superati i provini senza alcun problema, dunque, adesso pare che manchino “Solo alcuni dettagli da risolvere”. L’approfondimento dedicato a Monte, però, il giornale di Signorino lo chiude con una domanda che, di fatto, fa pensare ad un possibile ritardo o intoppo delle trattative. Le questioni irrisolte, quindi, rifacendoci alle parole del settimanale, “Verranno oltrepassate?”. Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare.

Grande Fratello Vip: l’attore Enrico Silvestri nel cast

Un altro concorrente del Grande Fratello Vip, recentemente confermato insieme a Francesco Monte, è quello dell’attore Enrico Silvestri. Quest’ultimo dal pubblico è conosciuto soprattutto per aver preso parte a film di grande successo come: L’ultimo bacio, Ricordati di me, Che ne sarà di noi e L’Ispettore Coliandro. Dopo i diversi ruoli interpretati al cinema e in televisione, dunque, Silvestri potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia portando in TV semplicemente se stesso. Riuscirà a convincere i telespettatori?