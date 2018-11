Francesco Monte al Gf Vip? Nuove critiche: “Una persona senza stile”

Grande Fratello Vip, il look di Francesco Monte non convince: le critiche di Georgette Polizzi

Oggi è stata inaugurata a Radio Radio la nuova rubrica di moda di Georgette Polizzi. L’ex protagonista di Temptation Island, stilista e proprietaria di un brand di abbigliamento e accessori, ha detto la sua sulle tendenze del momento, finendo poi a commentare anche i look dei più famosi. Georgette, a proposito del Grande Fratello Vip, ha ampiamente promosso Ilary Blasi, che per come ha osato e sperimentato con i suoi look l’ha sempre convinta. Un grande bocciato, invece, è stato Francesco Monte. Bello ma, secondo Georgette, con poco stile.

Gf Vip, Georgette Polizzi boccia Francesco Monte: “Non lo vedo una persona di stile”

“Monte non lo vedo una persona di stile, vedo un ragazzo che apre l’armadio e ci veste, non vedo dello stile in lui” ha dichiarato Georgette a Radio Radio. Tra tutti i concorrenti di questo Gf Vip, tuttavia, l’ex tronista di Uomini e Donne non è l’unica persona che ha deluso “stilisticamente” la Polizzi. Giulia Salemi? “Assolutamente out!” ha affermato con convinzione Georgette passando in rassegna i vari outfit dell’italo-siriana (a partire da quello sfoggiato anni fa al Festival del Cinema di Venezia, che tanto fece discutere allora).

Grande Fratello Vip, Monte delude ed Elia conquista: i fan di Fongaro non risparmiano critiche

Questa, ad onor del vero, non è la prima volta che qualcuno critica apertamente lo stile di Francesco Monte. Qualche settimana fa, proprio durante una diretta del lunedì sera, su Twitter molti telespettatori avevano fatto dell’ironia sul look sfoggiato dal tarantino in prima serata (che a tanti ricordava quello di un gondoliere). Tra i più accaniti (come abbiamo già raccontato qui) c’erano i fan di Elia Fongaro che, con i loro commenti, non hanno riservato sconti a Francesco Monte.