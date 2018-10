Grande Fratello Vip, Francesco Monte non piace ai telespettatori: Elia Fongaro il più apprezzato della serata

Il fascino e la bellezza di Francesco Monte sono oggettivamente due elementi che lo hanno sempre aiutato a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Questo, però, non lo ha certo reso immune da critiche in questi anni. Stasera, per esempio, c’è stato chi ha riservato diverse critiche all’avvenente tarantino durante la puntata del Gf Vip. A non essere particolarmente piaciuto al popolo del web, in particolare, sarebbe stato il look di Francesco Monte (da molti paragonato a quello di un gondoliere). La cosa che più è saltata all’occhio leggendo i commenti della puntata, tuttavia, stasera è stata un’altra. Mentre Monte perdeva consensi, al Gf Vip, qualcun altro ha conquistato attirato l’attenzione e l’ammirazione dei telespettatori. Si tratta nello specifico dell’ex velino Elia Fongaro, che pare nella retta via per soffiare il titolo di “più bello della Casa” a Francesco.

Elia Fongaro sempre più amato dal pubblico del Gf Vip, i fan di Monte replicano: la sfida è ufficialmente aperta sui social

Pur non convincendo molto con il suo outfit, Francesco Monte – ad onor del vero – vanta ancora una cospicua e attiva fan base sui social. Apprezzamenti e complimenti nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne, tra le diverse critiche emerse, non sono infatti mancati nemmeno stasera. I supporter di Monte, però, adesso dovranno fronteggiarsi ufficialmente con quelli di Elia Fongaro che, come anticipato sopra, sembrano davvero destinati a crescere. Chi dei due, alla fine, avrà la meglio? Ad oggi, stando a quanto scritto sul web, lo scontro sembra appena iniziato e la sfida ufficialmente aperta.

Grande Fratello Vip: i fan di Francesco Monte contro Elia Fongaro

Elia Fongaro e Francesco Monte sono ormai due personaggi antagonisti all’interno del Gf Vip. I due, infatti, non sono riusciti molto a legare all’interno del reality. Questo, insieme ad alcune discussioni che hanno coinvolto entrambi, pare inoltre che abbia spinto alcune fan di Monte a mettersi d’accordo sul votare in massa Elia e, quindi, per buttarlo fuori dalla Casa (per saperne di più clicca qui). L’ex velino, però, stasera si è salvato. è forse questo un chiaro segno di rivalsa nei confronti di Francesco?