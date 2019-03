Francesco Monte e Giulia Salemi, troppo amati: interviene la sicurezza

Francesco Monte e Giulia Salemi, troppo amore per la coppia: interviene la sicurezza a Padova, l’accaduto

Francesco Monte e Giulia Salemi si amano sempre più e, di riflesso, sono sempre più amati dai fan. A volte, verrebbe da dire anche troppo, come nel caso della loro trasferta padovana dove sono stati assaliti dalla folla con tanto di intervento della sicurezza per riportare la calma. A dare la notizia è Tabloit.it. Il magazine ha raccontato che la coppia, protagonista di un evento in un centro commerciale veneto (ci sono stati i saluti ai fan, scatto di qualche foto e chiacchierata con il pubblico), è stata ‘travolta’ da alcuni ammiratori che per troppo affetto hanno costretto il personale preposto alla sicurezza ad agire.

I fan assalgono i Fralemi a Padova: eccesso d’entusiasmo

La foga “è stata talmente incontenibile che alcuni fan hanno ‘invaso’ il palco per raggiungere i ‘Fralemi’, cercando così di portarsi a casa un bacio e un selfie. Un’attenzione forse eccessiva, che ha portato all’intervento della sicurezza”, si legge su Tabloit.it. Nulla di grave e nessun episodio drammatico. Soltanto un esagerato entusiasmo che, nonostante l’esuberanza, pare abbia fatto piacere a Francesco e Giulia che si sono mostrati sorridenti e disponibili durante l’evento. E pensare che la coppia è nata tra lo scetticismo generale. In molti, infatti, non avrebbero scommesso un centesimo sulla love story sbocciata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip. E invece..

Giulia e Francesco, convivenza alle porte? Le ultime news

E invece il loro amore prosegue a gonfie vele e si sussurra che i due abbiano in progetto di intraprendere presto la convivenza. L’ipotesi circola già da diverse settimane, ma si è fatta ancor più tambureggiante dopo che gli ex gieffini sono stati pizzicati negli scorsi giorni a visionare delle case a Milano. “Convivenza? È come se lo facessimo. A Roma da lui, a Milano da me. Tra noi la passione è altissima”, ha confidato la Salemi di recente alla rivista Chi. Certo una casa tutta per loro, sarebbe un’altra storia.