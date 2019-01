Francesco Monte e Giulia salemi, svelato dettaglio intimo: scoppia il caos

Francesco Monte e Giulia salemi, emerge un dettaglio intimo e scoppia il caos

Procede tutto a gonfie vele tra Francesco Monte e Giulia Salemi. L’amore e la passione hanno ormai totalmente travolto la coppia. Un amore e una passione che paiono inarrestabili anche all’ombra delle lenzuola. A svelare il dettaglio intimo è stata Lisa Fusco, amica dell’italo persiana e dell’ex tronista. Lo spiffero è giunto sotto a un recente post della Salemi. “Dall’ultima nostra telefonata mi dicesti che ormai Francesco era diventato MUY CALIENTE… fin troppo”, ha sussurrato Lisa. Il commento non è passato inosservato. Anzi ha scatenato un vero e proprio caos che ha visto i fan della coppia ringhiare. Motivo? La Fusco avrebbe dovuto farsi gli affari propri e non spiattellare particolari intimi della love story. Ma non è finita qui…

“Se non ha dato fastidio ai diretti interessati vuol dire che non avete capito voi”. Lisa Fusco si difende

L’incalzante clamore dei fan ha spinto Lisa a spiegare il suo intervento: “La questione è riferita a un precedente mio con Francesco, cioè a quando gli dissi scherzando che non lo vedevo caliente con Giulia, mentre lei mi disse: ‘è caliente, è caliente’. Eravamo in diretta Instagram, quindi…“. La Fusco tuttavia ha continuato ad essere bersagliata, tornando a motivare le sue parole: “Era una battuta, non una confidenza. Se non ha dato fastidio ai diretti interessati vuol dire che non avete capito voi (riferendosi ai fan adirati, ndr)“. La Subrettina, essendosi ritrovata in una polemica infinita, è intervenuta una terza volta: “Giulia me lo disse in diretta con orgoglio e Francesco ne fu contento. Mica sono pazza a divulgare cose private se non fossero già state dette. E ora basta.”

Monte e Salemi: la convivenza può attendere

Nei giorni scorsi il gossip ha mormorato molto sul futuro della coppia, ipotizzando, a breve, la convivenza. Le indiscrezioni non hanno però trovato riscontro nella realtà. “È ancora troppo presto per una decisione del genere. Anche se quest’ultimo periodo l’abbiamo trascorso sempre insieme. Ho approfittato delle feste natalizie per portarla in Puglia, a Taranto, dove sono nato, per farle conoscere gli amici, i parenti e il mare di quella zona”, ha chiarito Francesco al settimanale Nuovo.