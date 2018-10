Francesco Monte e Giulia Salemi, la confessione al GF VIP: “Mai dire mai”

Francesco e Giulia, al GF VIP Lory Del Santo chiede spiegazioni

Si continua a parlare di Francesco Monte e Giulia Salemi. Questa volta è stata Lory Del Santo a volerne sapere di più; la showgirl ha chiesto a Francesco infatti se si fosse fidanzato nella casa perché fuori non si fa altro che parlarne. Forse inconsapevole di infrangere il regolamento, che prevede che nessuno dica cosa accade fuori, Lory si è detta stupita di un sentimento nato così velocemente e ha voluto vederci più chiaro. Francesco da parte sua ha confermato quanto già emerso ieri prendendosela con Giulia delle Donatella, artefice – come sapete – di tutti i pettegolezzi emersi su questa presunta coppia.

Francesco chiaro ma non troppo: “Mai dire mai, ma non penso quello”

“Non sono fidanzato, non sono innamorato”, ha detto Francesco parlando con Lory e rivolgendosi al pubblico a casa. Certo, ha detto anche che “mai dire mai”, ma ha anche spiegato che “non penso quello”: tutto può succedere insomma ma è un’ipotesi che al momento non prende in considerazione. L’ex di Cecilia Rodriguez viene da una storia piuttosto particolare e fa bene a tutelarsi: non ci è sembrato convintissimo tuttavia. Una persona non interessata avrebbe escluso categoricamente l’ipotesi senza troppi giri di parole.

GF VIP, Francesco affettuoso con Giulia: i concorrenti vogliono sapere di più

Martina e Giulia delle Donatella gli hanno fatto notare tra l’altro che con Giulia Salemi lui è più affettuoso del solito (come lo è stato questa notte con un altro concorrente) e con loro invece no. “Io non vi abbraccio mai – ha risposto lui – perché avete degli uomini a casa, è diverso. Se devo fare una coccola la farò col tempo. Non è che non vi voglio abbracciare”. Con un bel sorriso insomma Francesco ha cercato di mettere a tacere i gossip su lui e Giulia. Cosa succederà nelle prossime settimane? Giulia e Francesco resteranno solo amici al Grande Fratello VIP? Noi continuiamo a dubitarne ma sarà il tempo a dircelo.