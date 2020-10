Francesco Monte e Giulia Salemi insieme per finta? Parla Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è tornato a Live-Non è la d’Urso per parlare delle finte coppie nate nel mondo dello spettacolo. Tra Adua Del Vesco, Gabriel Garko e Massimiliano Morra, l’ex re dei paparazzi ha tirato in ballo pure Francesco Monte e Giulia Salemi. L’ex tronista di Uomini e Donne e la web influencer italo-persiana si sono conosciuti nel 2018, alla terza edizione del Grande Fratello Vip, e si sono amati per qualche mese fino alla primavera del 2019. Una relazione assai chiacchierata e seguita dai fan ma che a detta di Corona sarebbe stata del tutto costruita a tavolino. Un modo per raggiungere maggiore popolarità e follower sui social network. Non era amore, ha specificato l’ex marito di Nina Moric. Per Fabrizio solo un’illusione per far sognare le persone visto che, secondo l’ex fotoreporter, la maggior parte degli italiani desidera la favola d’amore e si affeziona a coppie belle e intriganti.

Fabrizio Corona: “Tra Giulia Salemi e Francesco Monte non era amore”

“Quello tra Giulia Salemi e Francesco Monte non era amore ma danno l’illusione di amore. Un concetto che a qualcuno che ha la vita piatta e insensata regala un sogno. Purtroppo c’è tanta gente ignorante. L’80% delle persone vuole l’illusione e non ha l’intelligenza per capire”, ha fatto sapere Fabrizio Corona a Live-Non è la d’Urso (video in basso). L’ex fiamma di Belen Rodriguez ha inoltre espresso la proprio opinione sulle storie fasulle di Adua Del Vesco con Massimiliano Morra e Gabriel Garko. Fabrizio Corona ha ribadito che si è trattato di un accordo e che dunque non ha senso ora lamentarsi del “sistema”.

Francesco Monte oggi è felice con Isabella: Giulia Salemi è ancora single

Dopo la rottura – fasulla o no? – Francesco Monte e Giulia Salemi hanno preso strade differenti. Lui si è innamorato della modella pugliese Isabella De Candia, lei è ancora single e in cerca del grande amore. Giulia continua inoltre a fare gavetta in tv: di recente ha condotto Disconnessi on the road su Italia Uno con Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro. Monte ha invece partecipato a Tale e Quale Show e deciso di intraprendere un percorso musicale. In questi mesi ha presentato una canzone alle selezioni di Sanremo Giovani ed è tra i 61 aspiranti candidati che potrebbero calcare il palco dell’Ariston il prossimo marzo.