Francesco Monte e Giulia Salemi convivono: i “vicini” Ignazio e Cecilia

Francesco Monte e Giulia Salemi convivono: i “vicini” di casa sono Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Il gossip

Giulia Salemi e Francesco Monte, al via la convivenza. A rivelarlo è Tabloit.it che ha inoltre fatto sapere il luogo preciso in cui la coppia sbocciata nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è andata ad abitare. I due giovani pare che abbiamo scelto il quartiere Moscova di Milano come nido d’amore. Una zona ‘pericolosa’, visto che nei paraggi c’è anche la dimora di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che come in molti sanno è l’ex storica di Monte. Insomma, il rischio che il tarantino e la modella argentina si incrocino per strada o in qualche locale del quartiere non è così remoto. Chissà come reagirebbero…

I Fralemi nel nido d’amore milanese: dettagli

“I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno preso casa insieme, anche se non hanno mai ufficializzato la cosa e, secondo alcuni, l’abitazione è solo di Giulia”, si legge su Taboit.it che aggiunge: “Considerando però che i Fralemi sono sempre insieme, non è difficile immaginare che vivranno spessissimo sotto lo stesso tetto milanese”. Il magazine online svela anche altri particolari curiosi, come il fatto che i loro ‘vicini’ siano Ignazio e Cecilia (anch’essi residenti in zona Moscova) e che entrambi, Giulia e Francesco, abbiano il mazzo di chiavi del loro nido d’amore. Insomma, sembra proprio che i due piccioncini abbiano deciso di stare sotto lo stesso tetto. Viva l’amore.

Giulia Salemi: matrimonio? “Sognare non costa nulla”

La convivenza ha preso avvio, ora non resta che attendere i prossimi traguardi della coppia, per esempio la promessa d’amore eterna. A proposito, cosa ne pensa di un possibile matrimonio Giulia? “Sognare non costa nulla. Per ora non è arrivata nessuna proposta ma in un futuro ci spero”, ha confidato l’italo iraniana a Caterina Balivo pochi giorni fa, quando è stata ospite al programma di Rai 1 Vieni da me. Durante l’incontro la Salemi ha anche spifferato qualche difettuccio dell’ex tronista. “È permaloso e severo”, ha sussurrato. Aspetti che di Monte che non sono per nulla un problema nella relazione di coppia. Anzi, la completano: “Ci compensiamo: io più giocherellona, lui più calmo e riflessivo”.