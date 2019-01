Francesco Monte e Giulia: “Partners in crime” Salemi lancia il sondaggio

Francesco Monte e Giulia Salemi: “Partners in crime”. L’italo persiana lancia il sondaggio, ampia partecipazione

Tra Francesco Monte e Giulia Salemi la complicità è alle stelle. Nella giornata di ieri la coppia è stata ospite, assieme a molti altri vip, dell’evento Pitti Immagine, svoltosi nel palazzo omonimo, a Firenze. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’italo persiana sono stati sommersi dai fan, che durante la manifestazione hanno visto i loro beniamini affiatatissimi e innamoratissimi. Poche ore dopo, sono stati gli stessi Monte e Salemi a presentarsi sui social e a mostrarsi più in love che mai. “My Partner in Crime”, ha scritto la modella, ritraendosi con il fidanzato in uno scatto suggestivo. Lo stesso scatto che ha postato anche Francesco che però ha optato per una didascalia dall’alto tasso romantico: “Us (Noi, ndr)”, accompagnato dal un cuore rosso passione.

Il sondaggio di Giulia piace ai fan

La popolarità della coppia sbocciata al Grande Fratello Vip è alle stelle. I due, dopo i primi tentennamenti del pubblico, stanno pian piano vincendo lo scetticismo generale che ha aleggiato fin da subito sulla loro relazione. La risposta e il seguito dei fan, nel frattempo, continua a crescere come testimoniato dalla loro partecipazione al simpatico sondaggio lanciato dalla Salemi attraverso le Instagram Stories: “Vi ricordate tutti i nomignoli che ci siamo dati io e Fra nella Casa? Vediamo se ve li ricordate tutti“. Immediati i commenti dei seguaci che hanno snocciolato i teneri e simpatici soprannomi: “Sciarpina, Topolona, Topolina, Piccola nutria, Rocky, Stalker, Cavalla, Hamtaro, Patatino, Frency, Francisco Cliff…“.

Giulia e Monte hanno ritrovato stimoli e sorrisi dopo situazioni sentimentali che li hanno segnati

Giulia e Monte stanno vivendo un momento magico. Entrambi reduci da storie sentimentali che li hanno segnati, oggi hanno ritrovato stimoli e sorrisi. Francesco ha sofferto molto per la fine della relazione con Cecilia Rodriguez, la quale è emigrata verso altre braccia, quelle di Ignazio Moser. La Salemi, invece, come lei stessa ha dichiarato pochi giorni fa, era da anni che non provava emozioni simili. Insomma gli ingredienti d’amore ci sono tutti per far si che la coppia scriva una grande storia. Speriamo che duri a lungo.