Francesco Monte da Balivo: depressione, aiuti e ‘tomba’ su Cecilia

Francesco Monte è tornato in tv per raccontarsi. Ha scelto il salotto di Caterina Balivo, confidandosi a La Volta Buona (Rai Uno), nella puntata in onda giovedì 9 maggio. Il cantante e modello dalle svariate vite professionali – prima tronista di Uomini e Donne, poi personaggio televisivo e gossipparo, infine cantante – ha rivelato alti e bassi della propria carriera, arrivando a dire di essere stato vicino alla caduta nella depressione profonda. Un periodo buio in cui si è fatto aiutare da una psicologa. Inoltre ha narrato un episodio agghiacciante. Un giorno è stato minacciato da una donna la quale lo ha intimorito con un gesto pericoloso: gli ha lasciato sotto casa una bottiglia di acido. Naturalmente è scattata la denuncia.

Francesco Monte: le minacce con la bottiglia d’acido e la denuncia

“Le parole crudeli contro di me? Arrivano messaggi positivi e anche colpi più pesanti. Una donna ha lasciato una bottiglia di acido sotto casa mia e io ho denunciato. Dopo al denuncia le cose sono cambiate, non c’ha messo più la faccia, ma ha continuato con le parole usando altri pseudonimi”. Così Monte nel rendere note le minacce ricevute. Caterina Balivo ha chiesto all’ospite che cosa pensa di simili atteggiamenti insensati e pericolosi da parte di alcuni haters. Il cantante non ha saputo darsi una risposta visto che il folle agire di alcune persone è inspiegabile:

“Come mai le persone non vogliono vedere il mio cambiamento? Sinceramente dovremmo chiederlo a queste persone che mi scrivono queste cose. Poi è una domanda che mi faccio anche io. Non faccio nulla di male a nessuno, vado avanti per la mia strada, lavoro, mi impegno. Porto avanti un progetto, la mia passione, il mio sogno, che vorrei diventasse il mio lavoro. Non tolgo nulla a nessuno e non danneggio altri. Io sono abbastanza empatico e sensibile e quindi non rimango indifferente. A me non scivolano queste cose, le critiche le accetto e ci stanno, ma la cattiveria gratuita non ci dovrebbe essere”.

Un discorso che non fa una grinza.

La nuova vita con il nome Kinari e lo spettro della depressione

Il modello ha poi parlato della sua nuova vita. Da tempo sta tentando di sfondare nel campo della musica. Ha cambiato anche nome, oggi in ambito artistico è Kinari. Sta vivendo un momento sereno. Ma non è sempre stato tutto rosa e fiori. In passato, quando era ultra chiacchierato, ha rischiato di smarrirsi e di cadere nel buco della depressione:

“In questi anni lanciamo messaggi di inclusione, di valori, di credere nei sogni e poi arrivano queste cattiverie. Siamo delle persone e non dei giocattoli senza emozioni. Anche se lavoriamo nello spettacolo abbiamo dei sentimenti. Ne ho parlato con la mia psicologa, ho vissuto momenti alti e bassi, vicino alla depressione, con attacchi di panico. Mi ha aiutato parlarne con una professionista. La depressione e l’ansia sono state fasi così come le hanno in tanti”.

La serenità sentimentale con Isabella De Candia e il disinteresse per il matrimonio di Cecilia Rodriguez

Da anni il cantante fa coppia con la modella pugliese Isabella De Candia. Un amore vissuto con riserbo. Dopo la fine della relazione con Cecilia Rodriguez, che al GF Vip 2 lo lasciò in mondovisione per iniziare una storia con Ignazio Moser, l’ex tronista è andato via via a defilarsi dal gossip nostrano, preferendo esporre meno la sua vita sentimentale. A proposito di Cecilia e Ignazio, a breve si sposeranno. A La Volta Buona Monte è stato una tomba sull’ex fidanzata. Non ha pronunciato una parola. Recentemente, però, intervistato a Casa Sdl, è stato glaciale sulle nozze dell’argentina: “Non ho più alcun rapporto con lei e non sto seguendo alcuna notizia che la riguarda“.