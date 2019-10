Francesco Monte: ecco cosa fa dietro le quinte di Tale e Quale Show

Jessica Morlacchi rivela cosa fa Francesco Monte dietro le quinte di Tale e Quale Show

Tale e Quale Show è il programma che sta finalmente lanciando la carriera di Francesco Monte. Dopo Uomini e Donne, Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip il tarantino sta mostrando le sue doti canore e recitative. Ma come si comporta l’ex tronista con gli altri concorrenti della trasmissione di Carlo Conti? Che rapporto è riuscito a creare con i suoi compagni? A svelare qualcosa in più ci ha pensato Jessica Morlacchi, ex leader dei Gazosa, che ha stretto un buon legame con Monte. In più di una puntata la cantante ha pubblicamente scherzato sulla sua cotta per Francesco ma tra i due c’è solo una banale amicizia visto che il pugliese è fidanzato da qualche mese con la modella Isabella De Candia.

Le parole di Jessica Morlacchi su Francesco Monte a Tale e Quale Show

“Francesco è stupendo, un ragazzo d’oro. Bello come il sole e simpaticissimo, fa scherzi a tutti di continuo anche lui. È il fidanzato perfetto… peccato non sia il mio! (ride, ndr)”, ha rivelato Jessica Morlacchi in un’intervista concessa al settimanale Vero Tv. La romana ha stretto un bel rapporto con Monte, che sta vivendo questa nuova avventura a Tale e Quale Show con impegno e determinazione. E spesso dietro le quinte fa capolino Isabella. La modella, anche lei pugliese, è presente in ogni puntata del venerdì sera e accompagna il fidanzato pure in sala trucco, dove Monte è costretto a sottoporsi ad estenuanti ore di make up per assomigliare al personaggio di turno.

Jessica Morlacchi e Francesco Monte solo amici a Tale e Quale Show

“Speravo di trovare il grande amore a Tale e Quale Show. In passato è successo, c’è gente che ha messo su famiglia addirittura. Peccato! Non sono riuscita a conquistare Francesco, d’altre parte, la sua fidanzata è troppo bella“, ha aggiunto Jessica Morlacchi con la solita verve e simpatia che la contraddistingue. Tanto che Isabella De Candia non è per niente gelosa di questi sketch comici che Jessica è riuscita a costruire insieme a Francesco Monte.