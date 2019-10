By

Jessica Morlacchi intervista Gossipetv: le dichiarazioni su Tale e Quale Show e su Francesco Monte

Continua il momento magico di Jessica Morlacchi. L’ex cantante dei Gazosa sta vivendo una vera e propria rinascita artistica. Dopo la fortunata esperienza a Ora o mai più l’interprete ha lasciato il segno nella nona edizione di Tale e Quale Show, complici le grandiosi imitazioni di Ivana Spagna, Celine Dion e Mina. “Un’avventura bella, bellissima. Programma pazzesco. Stiamo dalla mattina alla sera, come in una scuola. Ci sono un sacco di lezioni: canto, recitazione, ballo. Sto sperimentando tante cose che non avevo mai fatto prima. Mi sto divertendo tantissimo. Un programma davvero incredibile, magari fossero tutti così”, ha detto Jessica a noi di Gossipetv.

Con chi ha legato di più a Tale e Quale Show?

Ho legato tanto con Francesco Monte, Davide De Marinis, Agostino Penna, Tiziana Rivale, Lidia Schillaci, Eva Grimaldi. Ma alla fine un po’ con tutti, siamo una bella squadra.

Ma questa storia con Francesco Monte?

È stupendo, ma non mi vuole: è fidanzato! (ride, ndr)

Hai conosciuto l’attuale fidanzata, la modella Isabella De Candia?

Sì, certo. Isabella sta con noi tutti i venerdì, sta con noi anche al trucco. È una ragazza carinissima, veramente meravigliosa.

Non è infastidita dalle tue gag con Francesco Monte?

No assolutamente, lo sa che io non mi permetterei mai di fare qualcosa. Si è creata una sorta di gag teatrale quindi facciamo un sacco di battute, ci vogliamo bene ma niente di serio. Lui è innamoratissimo di Isa.

E invece con i ballerini: c’è stato qualche flirt in sala prove?

Sono tutti belli, bellissimi, solo che bo… avranno pure loro le fidanzate!

Tu speravi di trovare l’amore a Tale e Quale Show?

E certo! Mi hanno detto tutti che ci si fidanza a Tale e Quale Show. Speravo in una storia come quella di Clizia Fornasier e Attilio Fontana.

Che progetti hai dopo Tale e Quale Show?

Vedremo. Vivo molto alla giornata. Mi piacerebbe tanto partecipare ad altri talent show come Ballando con le Stelle.

E al Festival di Sanremo ci pensi?

Magari, ma è veramente difficile. Magari ci proverò ma chissà come andrà.

Hai già pronta una canzone per Sanremo?

Sì, assolutamente. La canzone per Sanremo c’è sempre.

In futuro ti piacerebbe partecipare ad un reality show?

Se ti dicessi di no, sarei una bugiarda perché sono programmi che guardo spesso. Non ci vedo niente di male nel mettere in mostra se stessi con il proprio carattere, con lati positivi e negativi.

Senti ancora Red Canzian, il tuo Coach ad Ora o mai più?

Sì, sempre. Abbiamo un rapporto bellissimo. Mi ha mandato un sacco di in bocca al lupo per Tale e Quale. Commenta sempre le mie performance. È un uomo d’oro, un Coach che non scorderò mai.