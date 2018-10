Francesco Monte copia Ignazio Moser: lo sgambetto del Grande Fratello Vip

Francesco Monte copia Ignazio Moser: la festa di Halloween al Gf Vip è un déjà vu

Francesco Monte ha copiato Ignazio Moser a Halloween. Il Gf Vip stasera ha voluto fare uno scherzetto al concorrente e lo ha fatto travestire da vampiro. Proprio come Ignazio lo scorso anno. Una strana coincidenza? Noi non pensiamo, e non lo pensa nessuno di coloro che hanno seguito la diretta stasera. Ignazio era vestito da Conte Dracula, a Francesco è stato detto che doveva essere un vampiro ma poco cambia. Nei fatti, Francesco e Ignazio sono vestiti uguali per Halloween. Un modo per destabilizzare Monte? Perché pure se si fosse dimenticato come era vestito il fidanzato di Cecilia l’anno scorso, ci sono le foto sui muri a ricordarglielo.

Francesco e Ignazio vestiti uguali a Halloween: lo sgambetto del Grande Fratello Vip

Naturalmente non bisogna incolpare Francesco di quanto è successo, anche perché è impossibile pensare che si sarebbe vestito come Ignazio se avesse potuto scegliere. È stato il Grande Fratello Vip a scegliere i costumi dei vari concorrenti. Nel comunicato hanno detto che è stato il Web a scegliere per loro, ma su Twitter tutti si sono chiesti dove e quando ci sarebbe stato modo di fare questa scelta. Insomma, tutto porta a pensare che sia stato uno scherzetto del Grande Fratello. Francesco e Ignazio a Halloween sono vestiti veramente uguali, sono pochi i dettagli che li differenziano come il trucco per esempio. L’ironia sul Web non poteva mancare, perché tutti hanno notato questa cosa.

Francesco Monte vestito come Ignazio Moser al Gf Vio: Halloween un anno dopo

Mentre ci domandiamo se Francesco avrà risentito di questa cosa, Ignazio e Cecilia hanno festeggiato un anno dal loro primo bacio proprio stasera (Monte e Giulia sono lontani dall’avere la loro stessa attrazione, al momento). E su Instagram Chechu ha pubblicato tra le storie proprio le foto della festa di Halloween, quando Ignazio era vestito da vampiro! Francesco Monte è vestito uguale a lui in questo momento: destino beffardo!