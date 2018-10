Francesco Monte contro Giulia: “Non voglio passare per il tuo fidanzatino”

Al Grande Fratello Vip Giulia Salemi si sente ferita da una frase di Francesco Monte

Durante la notte, al Grande Fratello Vip, Francesco Monte e Giulia Salemi sono stati protagonisti di una nuova discussione. I due, seppur sempre vicini, continuano ad avere degli alti e bassi un po’ troppo frequenti. Se in un momento, infatti, li vediamo complici e avvinghiati l’uno all’altra, subito dopo appaiono visibilmente arrabbiati e facilmente irritabili. Cosa starà accadendo tra i due ragazzi? C’è chi, tutto questo lo traduce in passione e, chi invece, in una totale mancanza di interesse sentimentale. Sulla pagina Instagram del Vicolo delle news, sono stati postati alcuni video in cui la Salemi si sfoga con i compagni di avventura per l’ennesimo diverbio avuto con Francesco durante la notte.

Francesco Monte ha offeso Giulia Salemi durante la notte

A detta della stessa fashion blogger, durante la notte, il bel Monte avrebbe pronunciato una frase abbastanza forte a tal punto da ferire Giulia: “È una vita che le mie parole vengono travisate e tutto quello che dico non viene capito. Devo sempre giustificarmi, basta mi sono rotto. Non ne ho più voglia e non voglio passare per il tuo fidanzatino”. Nel sentire ciò, la Salemi resta parecchio male e, a sua volta, dice ai coinquilini: “Lui fa quello che fanno anche i miei genitori: non mi fa esprimere la mia opinione”.

Rapporto di amore e odio tra Giulia e Francesco

Un rapporto altalenante che sta mettendo a dura prova la pazienza di Giulia Salemi. Proprio nei sopracitati video, infatti, la venticinquenne sembra averla esaurita tutta. Le discussioni con il bel pugliese stanno, man mano, andando ad aumentare e Giulia probabilmente pensa che non ne valga la pena. Arriverà tra i due il sereno o, saremo testimoni e spettatori di altri mille litigi?