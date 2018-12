Francesco Monte conosce gli amici di Giulia Salemi: il battibecco diventa social

Giulia Salemi presenta i suoi amici a Francesco Monte: il racconto in diretta sui social

Francesco Monte e Giulia Salemi fanno ormai coppia fissa anche fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Le incomprensioni e le discussioni che avevano messo a dura prova il loro rapporto all’interno del reality sembrano oggi superate, e i due appaiono felici e sereni. Le cose vanno così bene tra loro che Giulia, dopo aver conosciuto il fratello di Francesco, ha deciso oggi di presentare Monte ai suoi amici o, come li chiama lei, “La sua Family”. Tutto è stato raccontato da lei stessa su Instagram stories. Con un sorriso a 36 denti la Salemi ha condiviso il momento con i follower e, subito dopo, si è anche lanciata in un battibecco divertente con il suo “Frenci Franci”.

Francesco Monte e Giulia Salemi inseparabili: il battibecco simpatico finisce in baci e coccole

“Amici buongiorno” ha esordito dicendo Giulia Salemi in un video caricato su Instagram. L’ex gieffina, però, non ha fatto in tempo a finire la stories che, subito,è stata corretta da Francesco Monte. “In realtà buon pomeriggio” ha puntualizzato sorridendo l’ex tronista. “C’è il nostro Matte e il nostro Stefano” ha detto allora Giulia riferendosi agli amici presenti. “E c’è stato l’incontro ufficiale con Frenci Franci” ha rivelato la stessa successivamente “La mia family”. L’ex modella, poi, si è lasciata scappare tutta una serie di parole come “Adoro” e “Baci” che sono diventati subito motivo di ilarità per Francesco. Un momento simpatico e carino, finito poi in baci e coccole tra i due.

Francesco Monte e Giulia Salemi sempre insieme: cosa penserà mamma Fariba?

Da quando Giulia Salemi ha chiesto alla madre di farsi da parte e di non intromettersi nella sua vita privata e lavorativa, noi di Fariba e del suo pensiero sulla relazione tra la figlia e Monte sappiamo ben poco dopo il Gf Vip. Chissà se avrà cambiato idea dalla volta in cui, a Radio Radio, ha dato vita breve alla loro storia fuori dalla Casa.