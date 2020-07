Francesco Monte diventa cantante: in uscita la sua prima canzone inedita

Svolta nella carriera di Francesco Monte. Dopo gli esordi a Uomini e Donne e la partecipazione a reality show quali Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip il tarantino ha deciso di dedicarsi solo ed esclusivamente al mondo della musica. Una scelta presa dopo la partecipazione a Tale e Quale Show nell’autunno 2019, dove ha messo in luce le sue doti canore e recitative. Il 32enne aveva parlato nei mesi scorsi di un importante progetto in arrivo e così è stato. A breve, più precisamente il prossimo 17 luglio, uscirà la sua prima canzone il cui titolo è ancora top secret. Su Instagram Francesco ha diffuso una sorta di teaser – che potete vedere più in basso – nel quale si sente una accattivante melodia mentre Monte è ripreso in sala di incisione. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha lavorato duramente in questi mesi nonostante il Coronavirus e spera che la sua ultima fatica professionale possa coinvolgere più persone possibili.

La canzone di Francesco Monte: un piccolo estratto su Instagram

Il breve videoclip di Francesco Monte ha subito fatto il giro del web: tanti i personaggi famosi che hanno scritto al pugliese o che hanno condiviso il filmato sul proprio account Instagram. Tra questi: Le Donatella, ovvero le gemelle Silvia e Giulia Provvedi, Marco Ferri, Massimiliano Morra, Andrea Mainardi, Paolo Crivellin, Francesca Lodo, Jessica Morlacchi, Leonardo Greco. Com’è prevedibile c’è molto attesa attorno a questo primo lavoro discografico di Monte, che farà sicuramente discutere per l’ennesima volta. Volente o nolente, Francesco resta indubbiamente uno dei personaggi più discussi dello showbiz italiano.

Francesco Monte verso il Festival di Sanremo 2021?

In attesa di ascoltare la sua prima canzone, il futuro musicale di Francesco Monte sembra già spianato. Da qualche mese, infatti, si vocifera di una collaborazione con Toto Cutugno. Il noto cantautore sarebbe rimasto stregato dall’ex tronista di Uomini e Donne dopo aver visto una sua performance a Tale e Quale Show. Così stregato da proporgli subito una partnership via telefono, che tanto ha inorgoglito Monte. Ma non è finita qui perché pare che Francesco sia in lizza per partecipare al Festival di Sanremo 2021, condotto per il secondo anno consecutivo da Amadeus.