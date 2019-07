Francesco Monte di nuovo nella bufera: “Mi hai deluso”

Francesco Monte sommerso di insulti sui social. Ecco perché e come è scoppiata questa nuova polemica

Ogni volta che si parla di Francesco Monte scoppia puntualmente una polemica. Il bel modello, ex storico di Cecilia Rodriguez, sta facendo parlare di se spesso e volentieri. Se in alcuni casi ha avuto tanta gente pronta a spalleggiarlo questa volta sembra che i suoi follower gli si stiano rivoltando contro. Per fortuna, però, non tutti. Tra di loro infatti c’è chi gli lascia commenti dolci e di affetto e lo incoraggia a non aver paura di niente. Che cosa è successo questa volta? Francesco è al centro delle polemiche per aver presentato recentemente la sua nuova fidanzata. Ovviamente la notizia ha scioccato un po’ tutti anche se, per qualcuno, era già nell’aria.

Francesco Monte ed Isabella De Candia sono una coppia, la furia del web

Circa due giorni fa Francesco Monte ha confermato su Instagram di avere una relazione con Isabella De Candia ed è stato proprio questo a far scaturire la delusione del web. Per molti infatti il comportamento dell’ex concorrente del GF Vip è a dir poco scorretto nei confronti della sua ex fidanzata, Giulia Salemi. La relazione tra i due è finita da poco, circa un mese fa, e quando ciò accadde Giulia apparì letteralmente distrutta. Quello che ha fatto storcere il naso alla gente è che mentre la Salemi cerca di tornare alla sua vita e di ritrovare il sorriso che ha perso, Monte si è già innamorato. C’è chi è arrivato addirittura ad insinuare che il modello tarantino e la De Candia si conoscessero già da prima della fine della storia con la Salemi.

“Io non ho tradito Giulia” le parole di Francesco sulla fine della sua relazione con la Salemi

Francesco Monte e la sua Isabella si stanno godendo una bellissima vacanza di relax ad Ibiza. Tempo fa, però, proprio lui tornò a parlare della fine della relazione con Giulia smentendo tutte le voci su di un suo probabile tradimento: “La storia tra me e Giulia si è conclusa come per la maggior parte delle persone civili e adulte: parlando. Ma non l’ho tradita. Oggi non parlo più della mia vita privata”