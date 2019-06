Francesco Monte, amore finito con Giulia Salemi. Nuovo post: buio totale

Francesco Monte dopo la fine della love story con Giulia Salemi. Il nuovo post dell’ex tronista: buio totale e sofferenza

Nella giornata di ieri è giunta come un fulmine a ciel sereno la notizia della rottura tra Giulia Salemi e Francesco Monte. La coppia, ormai ex a tutti gli effetti, ha lasciato i fan a bocca aperta visto che la relazione sembrava andare a gonfie vele. Addirittura si parlava di felice e spensierata convivenza ben avviata in quei di Milano. E invece, usando le parole dell’italo-persiana, non tutte le storie “hanno un lieto fine”, anche quelle iniziate con dei tratti fiabeschi. A stretto giro, sempre nella giornata di ieri, ha poi parlato l’ex tronista che poche ore fa è tornato sui social con un post in cui ha mostrato plasticamente come sia ‘calato il buio totale’.

Monte: la speranza dei fan

Poco fa Monte è tornato su Instagram, pubblicando un post senza parole ma dall’alta eloquenza ‘plastica’: una schermata tutta nera, come a dire che è calato il buio. La stessa immagine oscura è comparsa in ben due sue Instagram Stories. Un gesto che vale più di mille parole e che i fan hanno commentato a migliaia nel giro di pochi minuti. Tanti, tantissimi quelli che stanno suggerendo a Monte di andare a riprendersi Giulia e quelli che sono sicuri che tra i due tornerà presto il sereno. L’unica cosa certa, però, è che al momento l’ex tronista brancola nel buio, quello della sofferenza per un amore fuggito e finito.

Giulia e Francesco: l’annuncio della fine della love story

“Il nostro viverci, come avrete notato in questi ultimi giorni, non c’è più. Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine”, le parole scritte da Monte ieri. “Io e Giulia ci vogliamo e ci vorremo sempre bene – ha aggiunto – e sappiamo quanto bene ci vuole la gente che ci segue e ci sostiene. Con queste poche righe vi chiedo di rispettarci, prima di tutto come persone, rispettare il momento che stiamo vivendo”. La Salemi aveva parlato poco prima: “È così che finiscono gli amori. Le labbra si stancano, i respiri si affannano, i battiti diminuiscono, le lacrime scivolano sul viso. Senti un forte dolore in gola che non riesci neanche a parlare”.