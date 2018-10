Francesco Monte al GF Vip, parlano finalmente Ignazio e Cecilia

Francesco Monte al GF Vip: Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non si sbilanciano

Federica Panicucci a Mattino 5 non può non chiedere a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di dire la loro opinione sul percorso di Francesco Monte al Grande Fratello Vip. La coppia, nata proprio nella Casa più spiata d’Italia, è apparsa molto unita e sicura del futuro. In particolare, la sorella di Belen ammette che ancora viene duramente accusata dal pubblico per quanto accaduto un anno fa nel reality, quando ha lasciato in diretta Francesco per stare con Ignazio. I telespettatori, in realtà, non hanno mai accettato la decisione dell’argentina. Cecilia dichiara di sapere che la sua storia con Monte è finita in un contesto sbagliatissimo, ma le sembra assurdo che ancora debba chiedere scusa. La Rodriguez si definisce una ragazza che porta rispetto al suo uomo. Il destino l’ha portata a conoscere Ignazio e a capire che la sua relazione con Francesco non era abbastanza forte per lei.

Ignazio Moser: “Per Francesco Monte è arrivato il momento di voltare pagina”

La conduttrice non può non chiedere a Ignazio cosa pensa del fatto che Francesco si ritrovi ancora a versare lacrime per la fine della sua storia con Cecilia. Il figlio del noto ciclista è convinto del fatto che per Monte sia arrivato il momento di voltare pagina. Il giovane ammette che questo passo sarebbe importante proprio per lo stesso Francesco. Cecilia, però, preferisce non entrare in merito della relazione che sta per nascere tra Monte e Giulia Salemi. La Panicucci mostra qualche immagine dei due all’interno della Casa, ma la Rodriguez non si sbilancia più di tanto. L’argentina rivela che augura all’ex fidanzato di trovare una brava ragazza, perché lui è davvero una brava persona.

Francesco Monte e Giulia Salemi al GF Vip: Cecilia Rodriguez non entra in merita di questa relazione che sta per nascere

Nessuna dichiarazione rilevante su Francesco e Giulia Salemi, da parte di Cecilia. Quest’ultima ha trovato l’amore a fianco di Ignazio e non sente il bisogno di parlare più della sua passata relazione con Monte. Inoltre, la Rodriguez non sta neppure guardando il percorso dell’ex fidanzato all’interno del reality. In realtà non ho mai guardato il Grande Fratello.