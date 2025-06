Francesco Montanari, nozze bis: foto, invitati vip e critiche per l’ex di Andrea Delogu

Francesco Montanari e Federica Sorino sono diventati marito e moglie. L’attore e la psicologa avevano annunciato a gran sorpresa pochi giorni fa il matrimonio. Detto, fatto! In pochi sapevano della relazione, per questo quando Montanari ha spiegato che si sarebbe sposato a breve molti sono rimasti a bocca aperta. Per il “Libanese” si tratta di nozze bis. In passato è stato sposato con Andrea Delogu, al quale si era unito nel 2016 per poi separarsi nel 2021.

I dettagli del matrimonio di Francesco Montanari e Federica Sorino

Montanari e Sorino hanno detto di “Sì” in Puglia, nella splendida cornice della Masseria Mozzone, che sorge a Fasano, comune in provincia di Brindisi. Il rito civile e la festa si sono svolti tra gli ulivi, sabato 14 giugno, sotto un sole cocente. A seguire l’evento è stato il magazine Vanity Fair. La faccenda ha anche attirato qualche critica social. C’è chi ha sostenuto che la coppia avrebbe potuto fare a meno di vendere l’esclusiva delle nozze a una rivista.

A celebrare la cerimonia è stato Paolo Stella, scrittore, attore e amico della coppia. Il matrimonio si è svolto in un clima spensierato, tra fiori, sedie bianche e terra rossa, in un’atmosfera da placida festa di paese. Perché il neo marito e la neo moglie hanno scelto di sposarsi proprio in Puglia? “La nonna di Federica era di Torre a Mare. È mancata durante il Covid, lei le era molto legata. Quel posto ci sembrava giusto. semplice, elegante, nostro”, ha spiegato a Vanity Fair Montanari.

Abiti e invitati vip

Per quel che riguarda i look, lo sposo ha optato per uno smoking scuro con giaccia doppiopetto. La sposa invece ha scelto un abito bianco con strascico. Non sono mancati gli ospiti vip. Tra gli invitati ecco Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Luca Bizzarri, Maurizio Lastrico, Claudia Pandolfi, Matteo Martari, Camilla Filippi, Marco Rossetti.

Le parole dell’attore per la neo moglie

L’attore e la psicologa fanno coppia da circa quattro anni, da quando cioè Montanari si è separato dalla conduttrice televisiva Andrea Delogu. Tra l’altro su Instagram, sotto al post del matrimonio, sono piovute critiche acide nei confronti del “Libanese”. “Questo non si è ancora separato che già si è risposato”; “Ormai si risposano subito”; “Manco il tempo di lasciarsi che già fanno un altro matrimonio”; etc etc. Evidentemente tali persone hanno qualche problema con il concetto del tempo. Come detto Montanari e Delogu non si sono lasciati l’altro giorno, ma da quattro anni.

Di recente l’attore ha rivelato come è maturata la proposta di matrimonio nei confronti di Federica. Inizialmente aveva pensato a un piano romantico che ha poi lasciato il posto a un’azione casalinga e più spontanea. “Volevo chiederle di sposarmi al mare, magari al tramonto – ha raccontato Montanari- Invece è successo in casa. Era il 25 agosto, c’erano 40 gradi. Lei era appena tornata dalla Puglia dopo 20 ore di macchina, stesa sul divano, distrutta. Io avevo l’anello in tasca. Le ho chiesto: ‘Tu che programmi hai per i prossimi 50 anni?’». Lei ha risposto che voleva viaggiare di più in America. «‘Sì, ma con chi?’ ho insistito. Ho tirato fuori l’anello. E lei ha capito”.

“Per anni – ha proseguito l’attore – l’ho immaginato come qualcosa di travolgente. Ora so che è una scelta. Non parlo di obblighi, ma di esserci davvero. Anche nei momenti storti. Anche quando è difficile”.